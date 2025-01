Red Bull reveló la diferencia entre Verstappen y Checo Pérez: "Problemático"

Verstappen y Pérez fueron compañeros por cuatro años en Red Bull.

A pesar de todos los acuerdos con los patrocinadores, ninguna moneda fue suficiente para mantener a Sergio “Checo” Pérez dentro de la estructura de Red Bull, que prefirió dar lugar a Liam Lawson a continuar con el tapatío. El rendimiento que había tenido en la última temporada lo había condenado, incluso aunque había firmado una renovación hasta 2026, puesto que fue desvinculado a mediados de diciembre, apenas unos días después del cierre del campeonato.

A principios del 2024, esta situación no estaba en los planes de nadie, puesto que el piloto mexicano venía de ser subcampeón en 2023 y había tenido cuatro podios en las primeras cinco carreras del año. Sin embargo, al cuarto lugar en el GP de Miami le siguió el inicio de una racha negativa que comenzó en Imola, donde terminó octavo, mientras que Max Verstappen cosechaba su quinto triunfo y comenzaba a tomar distancia en la tabla.

Justamente la cita en la región de la Emilia Romagna fue clave para ese cambio que sufrió el tapatío en sus resultados, algo que fue revelado recientemente por Christian Horner. En declaraciones rescatadas por Bolavip, el director de Red Bull reconoció que implementaron una serie de cambios luego de esa carrera que condicionó en cierta manera el rendimiento de Pérez, quien no logró adaptarse hasta Azerbaiyán, ocasión en la que no pudo terminar la carrera debido a un accidente provocado por Carlos Sainz.

“Luego de Imola introducimos mejoras que hicieron que el auto tuviera un pico mucho más alto de rendimiento, pero en una ventana operativa demasiado angosta”, reveló Horner. A diferencia de “Checo”, el tetracampeón del mundo supo adaptarse a los cambios y rescatar dos victorias más en Canadá y España, aunque luego también padeció el bajo rendimiento del RB20 que le dejó una sequía hasta Brasil, pero casi siempre dentro o cerca de la zona de podios.

Para el jefe de Red Bull, esa fue la diferencia fundamental entre el neerlandés y el mexicano, un factor que influyó en la decisión final de dejar al latinoamericano fuera de la Fórmula 1 en este año. “Cuando entramos en esa ventana, el auto rinde, pero si te pasas un milímetro para un lado u otro, se vuelve un auto problemático de conducir. Max fue capaz de maquillarlo y conducirlo y allí es donde, particularmente este año, le costó a Checo”, cerró el británico.

El piloto que podría sumarse a Red Bull

Si bien Liam Lawson fue anunciado como nuevo compañero de Max Verstappen, lo cierto es que su contrato dura hasta diciembre, por lo que no hay garantías de que continúe en 2026. Ante la posibilidad de que su rendimiento no sea el esperado, Christian Horner reveló en Formule1.nl que Carlos Sainz es una alternativa para el futuro de la escudería austriaca, pero que no lo ficharon para este año para darle una oportunidad al equipo junior.

Sainz tiene un contrato multianual con Williams tras irse de Ferrari.

“Carlos es un gran piloto y aún quedan opciones abiertas con él en el futuro. Se lo tuvo en cuenta y, en muchos aspectos, se podría decir que había una verdadera en Carlos, pero tomamos la decisión de mirar internamente y confiar en el programa juvenil”, señaló Horner. Cabe mencionar que el español tendría una cláusula en Williams que le permitiría salir del equipo de Grove en caso de ser llamado por Red Bull.