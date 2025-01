Alerta en Red Bull: la advertencia que aleja a Max Verstappen de la escudería de F1

Verstappen suma cuatro campeonatos al hilo con Red Bull.

Luego de un 2023 en el que el dominio de Red Bull fue casi absoluto, Max Verstappen tuvo varios problemas en la temporada pasada, sobre todo en la segunda mitad del campeonato. Si bien logró ganar su cuarta corona en la Fórmula 1, el avance de McLaren y el retroceso del RB20 hicieron acercarse a Lando Norris, quien llegó a tener esperanzas de alcanzar su primer título en la máxima categoría.

Ahora bien, a poco más de un mes para la presentación del sucesor del RB20, Jos Verstappen, padre del piloto neerlandés, puso presión a la escudería austriaca para que diseñe un coche ganador para la próxima temporada. En diálogo con el medio alemán Münchner Merkur, el expiloto se mostró con dudas con respecto a la continuidad de su hijo en el equipo de Milton Keynes, donde tiene contrato hasta 2028.

Aunque Max manifestó en varias ocasiones que no se irá antes de que finalice su contrato con Red Bull, su padre no considera que pueda sostenerse en un equipo que no pueda garantizarle las victorias por tanto tiempo. “Red Bull debe construir un auto que ya no sea tan difícil de manejar. Si miras la segunda parte del 2024, no se puede ser optimista. Red Bull tiene una gran tarea por delante para el 2025”, afirmó Jos.

Para el Verstappen padre, el principal objetivo del tetracampeón del mundo es ganar carreras, por lo que no descarta una salida antes de lo pactado si los austriacos no encuentran la manera de tener un mejor rendimiento. “Su objetivo es ganar carreras. Si siente que ya no es posible hacerlo en Red Bull, un cambio no está fuera de las posibilidades”, cerró.

Las luchas que podrían favorecer a Verstappen

Incluso antes del despido de Sergio “Checo” Pérez, si había algo claro en Red Bull es que Max Verstappen es su piloto número uno, algo que no sucede en los demás equipos. Justamente eso recalcó Helmut Marko en una reciente entrevista con Sport.de, en la que manifestó que McLaren, Ferrari y Mercedes podrían tener problemas en sus equipos al no tener un piloto dominante, al menos pensando en el campeonato de pilotos.

“No sé si está claro en Mercedes y hasta qué punto Antonelli ya puede imponerse allí. En Ferrari está muy claro que será una batalla entre Charles y Lewis. Y creo que Piastri tampoco se conformará con el papel de número dos”, afirmó el asesor de Red Bull. Además, advirtió que no cree que Liam Lawson les genere problemas y que esperan ganar el quinto campeonato al hilo con Max, algo que no pudieron hacer en su tiempo con Sebastian Vettel, quien triunfó entre 2010 y 2013.