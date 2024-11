Impacto en la Fórmula 1 por el futuro de Verstappen lejos de Red Bull

Verstappen no ha estado a gusto con su auto esta temporada.

Luego de una temporada en la que tuvo un predominio absoluto como lo fue 2023, este año ha resultado complicado para Max Verstappen, que se proclamó tetracampeón de la Fórmula 1 gracias a los resultados del principio del campeonato. De hecho, desde finales de junio, el RB20 había perdido rendimiento frente al McLaren de Lando Norris, que echó a perder sus chances de arrebatarle el campeonato al neerlandés en Interlagos.

El triunfo de Verstappen en el GP de Brasil fue clave para finalmente retener la corona con el quinto lugar en Las Vegas el fin de semana pasado, en lo que fue un camino muy difícil tanto para él como para Red Bull. El problema es que el 2025 no tendrá muchas diferencias, ya que los equipos no están muy centrados en la temporada que viene, sino en la que le sigue, con el cambio del reglamento técnico que será vigente desde 2026.

Por este motivo, Robert Doornbos, expiloto de F1, manifestó que es posible que Max no siga en la escudería austriaca luego de 2025. En conversaciones con Crash in the Kitchen, el neerlandés manifestó que Christian Horner, el director de Red Bull, tendrá problemas para mantener a Verstappen en el equipo porque no pueden darle un monoplaza mejor debido a que el reglamento técnico del 2025 será igual que el actual.

“El reglamento no cambia. No puedes esperar tener un concepto de coche completamente diferente. Créeme ahora: en 2026 no estará allí”, manifestó Doornbos sobre su compatriota. Ahora bien, por fuera de estas declaraciones, Max Verstappen ha señalado en múltiples oportunidades que su plan es cumplir con su contrato en Milton Keynes, el cual tiene fecha de vencimiento recién para fines del 2028.

El director de Red Bull señaló la influencia de la prensa en Verstappen

A primera vista, Max Verstappen se muestra como una persona fría, capaz de soportar todas las críticas y salirse con la suya, tal como quedó demostrado con su victoria en el GP de Brasil. Ahora bien, en aquella oportunidad también se notó todo lo que tenía guardado, ya que se burló de la prensa británica, que estuvo ausente en la conferencia de prensa tras ver casi esfumadas las esperanzas de su piloto, Lando Norris.

También tras su consagración en Las Vegas se vio que el neerlandés, algo pasado de copas, le lanzó un dardo a Zak Brown, presidente de McLaren, al decirle que le pudo ganar sin tener el mejor auto. Con respecto a todo esto, Christian Horner afirmó que el tetracampeón del mundo está demasiado atento a lo que se dice de él: “Es más sensible de lo que crees. Inevitablemente es consciente de las críticas y algunas de ellas, creo, son muy infundadas”.