Detuvieron a Luck Ra en Bolivia: por qué lo demoró la Policía

Por qué Luck Ra fue detenido en Bolivia.

Luck Ra se convirtió en tendencia en las últimas horas y no precisamente por su actividad artística en el mundo de la música. Es que el cantante de cuarteto de 26 años fue detenido por la Policía en Bolivia, donde viajó para dar una seguidilla de shows, motivo por el cual hubo múltiples reacciones en el ambiente cultural y se brindaron todos los detalles detrás de su aprehensión.

En horas del mediodía del miércoles 14 de mayo, trascendió que Luck Ra fue detenido al arribar a Bolivia en el marco de su show en la ciudad de Sucre. Según se supo, la Unidad Policial de Control Migratorio (UPCOM) ya tenía una orden de arresto por el delito de estafa, pese a que su situación migratoria y en el sistema de búsqueda de la Dirección General de Migración de La Paz no reflehaba ningún inconveniente.

El documento legal que respalda la detención de Luck Ra en Bolivia.

El documento legal en cuestión indica que la orden de arresto fue emitida el pasado 9 de mayo por el fiscal Manuel Nelson Calle Coaquira de la fiscalía especializada en delitos patrimoniales de la zona sur de La Paz, bajo la carátula de "delito de estafa con agravante de víctimas múltiples". La inesperada noticia cayó como un baldazo de agua fría en el ambiente de la música y por el momento, ni Luck Ra ni nadie de su entorno salió a brindar declaraciones sobre lo que pasó y se espera que rompa el silencio en las próximas horas, dada la gravedad del asunto.

Luck Ra habló de su relación con La Joaqui y reveló un detalle desconocido: "Es una mentira"

Luck Ra sorprendió al hablar de su relación con La Joaqui y reveló un detalle que muy pocas personas conocían. El famoso cantante de cuarteto sorprendió al rememorar los inicios de su romance y terminó exponiendo a su pareja con "una mentira" que suele decir bastante seguido.

El cordobés estuvo invitado a Almorzando con Juana Viale (El Trece) este domingo 27 de abril y allí habló sobre su carrera, la próxima fecha que tiene en el Estadio Vélez y sus proyectos para este año. Sin embargo, también le dedicó una parte de la entrevista a su noviazgo con la intérprete de RKT y sorprendió al contar cómo empezó su relación. "¿Hace cuánto están de novios?“, consultó la conductora, a lo que Luck Ra no le quedó más opción que contar la verdad: "Yo creo que la oficialización fue... Mira, ya lo voy a decir".

En este marco, el intérprete de Hola Perdida se sinceró: "Hace cinco minutos dije que tenía muy mala memoria. Pero si no me equivoco, fue el 26 de junio. Ella hizo su declaración y yo hice la mía. Fue casi en simultáneo". A esto, Viale siguió: "¿Ella te encaró primero?". Entonces, el cantante replicó con gracia: "Esa es una mentira que le encanta decir, que ella me encaró primero. Ella me rebotó...".

Finalmente, luego de que todos se rieran, Luck Ra le dio un cierre a la anécdota: "No me acuerdo bien. Tengo mala memoria, pero no sé que pasó y terminamos juntos. Lo que sí ella hizo fue invitarme a una pelea de boxeo. Yo antes la había invitado tantas veces al Luna Park, a mi cumple".