Chau Netflix: los documentales sobre Max Verstappen que se alejan de Drive to Survive

Max Verstappen suma 393 puntos esta temporada en Fórmula 1.

Una de las mejores estrategias que tuvo Liberty Media tras hacerse con la Fórmula 1 fue llegar a un acuerdo con Netflix para la producción de Drive to Survive, la serie que muestra el detrás de escena de cada temporada. Gracias a esta serie documental, la competencia llamó la atención de las nuevas generaciones, aunque también tiene sus detractores, entre los que se destaca Max Verstappen.

De hecho, las apariciones del piloto neerlandés son bastantes contadas en la serie, dado que realizó pocas notas y siempre se mantuvo cauteloso antes estas cámaras, sobre todo luego de haber visto lo que fue la primera temporada. A Max Verstappen no le gustó la manera en la que Netflix recreó la F1, creando rivalidades o tensiones que no son verdaderas, motivo ha criticado a la docuserie en reiteradas oportunidades.

Pero mientras que el tricampeón del mundo se negaba a estar bajo el foco de la plataforma de streaming, sí se lo permitió a Nick Hoedeman, el director que llevó a cabo varios documentales sobre el piloto de Red Bull. El primero de ellos salió en 2017 y ya de entrada muestra algo muy distinto a lo poco que hay de Max Verstappen en Drive to Survive, puesto que se trata de una producción más íntima y natural, aunque claro que fue un proceso largo el ganarse su confianza.

“Nunca escenificamos nada, todo es auténtico. Si no lo capto, él no volverá a hacerlo, lo que ves es lo que hay”, contó el director en una reciente entrevista con Motorsport, en la que reconoció que tardó más de un año en que el piloto se sienta cómodo con él. Para Nick Hoedeman, un diferencial que le jugó a favor fue no estar en el ambiente de la F1, lo que le permite centrarse en el protagonista de la historia.

“Max sabe que no estamos manipulando la historia, y sabe que cuando yo esté cerca, estaré ahí para él”, agregó antes de mencionar que siempre es un pequeño equipo de trabajo. “Nunca viajo con un grupo grande con Max, solo estoy yo o me acompaña un director de fotografía, así que siempre es algo muy personal y privado”, acotó.

Cabe mencionar que los once documentales producidos hasta el momento –que están disponibles en ViaPlay– no son meramente deportivos, dado que revelan detalles de la vida privada de Max Verstappen, a quien Nick Hoedeman caracteriza como “un chico normal”: “Todo el mundo cree que tiene la vida más extravagante, pero a él solo le gusta estar en casa con su familia y sus amigos”.

Max está a un paso de igualar a Sebastian Vettel en cantidad de títulos.

Lo que necesita Max para ser campeón de la Fórmula 1 en Las Vegas

Hace poco más de una semana, Max Verstappen mostró todo su talento en el GP de Brasil, donde pasó de salir decimoséptimo a ganar la carrera y ponerse a un paso de su cuarto título en la Fórmula 1. De hecho, la diferencia con Lando Norris ahora es de 62 puntos cuando quedan 86 en juego, pero lo cierto es que el campeonato podría liquidarse en la próxima fecha durante el Gran Premio de Las Vegas, donde todo lo que necesitará el neerlandés es terminar por delante del británico.