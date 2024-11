El provocador mensaje de Max Verstappen tras vencer a Norris en el GP de Brasil: "No saben"

Verstappen volvió a ganar después de diez fechas.

Luego de la cita en México, la prensa internacional criticó mucho a Max Verstappen por sus cruces con Lando Norris, sobre todo la prensa británica que quiere ver al piloto de McLaren coronarse en la Fórmula 1. De hecho, el inglés llegaba al Gran Premio de Brasil con una chance inmejorable para recortar la distancia con el neerlandés, pero se encontró con un resultado inesperado al caer al sexto lugar y ver ganar a su rival.

El piloto neerlandés había partido del decimoséptimo lugar luego de no pasar la Q2 por un error de Red Bull, sumado a la sanción de cinco posiciones por el cambio de motor de su RB20, pero eso no significó un problema para él. De hecho, en pocas vueltas escaló al sexto puesto y luego, gracias a la estrategia y la buena fortuna que le permitió tener un cambio de neumáticos gratuito con el accidente de Franco Colapinto, escaló al segundo lugar, pasó a Esteban Ocon y se hizo con la victoria.

Con dicho resultado, el tricampeón del mundo quedó a un paso de su cuarta corona en la F1, puesto que Lando Norris quedó a 62 puntos cuando solo quedan 86 en juego con las últimas tres fechas de la temporada. Incluso la asistencia de periodistas británicos disminuyó considerablemente en la conferencia de prensa postcarrera, en la que Max Verstappen fue acompañado por Esteban Ocon y Pierre Gasly, quienes completaron el podio.

Fue ahí donde el piloto de Red Bull lanzó un dardo contra la prensa británica al señalar la ausencia de los compatriotas de su rival. “Tengo una pregunta rápida. Os agradezco que estéis aquí, pero no veo a ningún periodista británico. ¿Tuvieron que correr al aeropuerto? ¿O no saben dónde es esta rueda de prensa? ¿Lo sabéis?”, preguntó Max Verstappen, lo que desató no solo la risa de los periodistas presentes, sino también de la dupla de Alpine.

Lo que tiene que pasar para que Verstappen sea campeón de la Fórmula 1

Max Verstappen obtuvo su primer campeonato del mundo en el GP de Abu Dabi 2021, el segundo en el lluvioso GP de Japón 2022 y el tercero en el GP de Qatar 2023, más concretamente en la carrera sprint al terminar segundo detrás de Oscar Piastri. Ahora se abre la oportunidad de que sea tetracampeón del mundo en el Gran Premio de Las Vegas, para lo cual necesitará que los resultados lo acompañen.

Y es que con la diferencia que tiene con Lando Norris de 62 puntos y los 26 que estarán en juego en la Ciudad del Pecado, una manera que tiene Max Verstappen de ser campeón es que el británico sume dos puntos o no sume directamente. Si eso llegase a ocurrir, no importará el resultado que obtenga el neerlandés, que ganando el Gran Premio de Las Vegas también se consagrará. Ahora bien, si la carrera se la queda el inglés, la definición se dará en Qatar o Abu Dabi.