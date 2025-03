"Va a tener su fin": Crisis en El Nueve por un anuncio que alarma a los trabajadores.

El Nueve está atravesando una instancia crítica con una de sus figuras más queridas y crece el escándalo en los pasillos del canal. Quién es la conductora que está "fastidiada" con la señal abierta y cuál podría ser su futuro en los medios.

Intrusos (América TV) anunció que la conductora Karin Cohen está pasando un momento feo en El Nueve, debido a que el canal la estaría usando hasta sacársela de encima y ofrecerle su franja horaria a otra persona. El trato a la reconocida conductora es particularmente injusto, ya que asumió la conducción del magazine Todas las Tardes en una instancia compleja y tras la abrupta salida de Maju Lozano. "Lo que le han hecho a Karin Cohen... ella va y viene, la tienen como una especie de marioneta" sostuvo Rodrigo Lussich en la apertura del informe.

Acto seguido, Lussich y Pallares remarcaron que Carmen Barbieri suena como el posible reemplazo de Karin Cohen. La exvedette fue echada de El Trece, donde condujo con gran éxito de rating el magazine Mañanísima y ahora tendría una reunión con la competencia el próximo lunes, aunque no habría nada confirmado. "Quiere escuchar cuál es la propuesta. Todavía sigue dolida con lo que pasó en El Trece", sostuvieron, luego de indicar que Graciela Alfano, al final, no logró llegar un acuerdo para quedarse con la franja horaria de Karin Cohen. "Nadie le explica nada", sostuvo Lussich en referencia a la conductora afectada por los idas y vueltas del canal.

Segundos después Intrusos presentó un móvil con Karin Cohen, quien habló de la situación y blanqueó: "Seguimos en la incertidumbre... en algún momento va a tener su fin. No sabemos cuando. No me ha pasado nunca esto, pero las cosas han cambiado en la tele y yo lo lamento porque es raro. Por lo general, los contratos se terminan en diciembre y te dan tiempo para ver. Yo tengo un contrato con el canal que se renueva constantemente". Y sentenció: "Siento fastidio, un poco de fastidio".

Les soltó la mano: la figura de El Trece que pega el portazo y se va a El Nueve

En medio del reordenamiento de la grilla de contenidos para el 2025, se confirmó la salida de una importante figura de El Trece. El canal del sol enfrenta una fuerte modificación de su contenido, apostando por ciclos nuevos y dando de baja a ciertos programas que no causaban el impacto esperado. Así, se conoció la salida de una importante figura de la señal que generó gran escándalo.

La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en LAM, quien puntualizó en la llegada de esta reconocida panelista a El Nueve. Se trata de Estefi Berardi, la famosa periodista de espectáculos que brilló en LAM y acompañó a Carmen Barbieri en Mañanísima, ciclo que fue levantado de forma abrupta en las últimas semanas.

Así, luego de haberse quedado sin trabajo en El Trece, en lugar de quedarse a la espera de una nueva propuesta en el canal, sorprendió al aceptar una oferta por parte de El Nueve. Precisamente, Berardi formará parte del panel del nuevo programa de Flor de la V, Los Profesionales de Siempre. La llegada de Berardi se habría dado luego de que Laura Ubfal rechazara la propuesta. Así, mientras que la panelista ya está confirmada, De Brito también reveló que están tentando a otras figuras como Fernando Cerolini, Majo Martino, Leo Arias y Enzo Aguilar.