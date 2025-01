Julián Weich vuelve a la televisión con un histórico programa en El Nueve

Julián Weich vuelve a El Nueve con un histórico programa.

Julián Weich volverá a El Nueve tras el abrupto final de su ciclo de entrevistas Vivo para vos, que condujo junto a Carolina Papaleo en la señal de aire. El famoso conductor se hará cargo de uno de los ciclos históricos de la señal, en un intento por revitalizar la grilla tras la partida de una importante figura.

Según reveló la cuenta de Twitter Ptc Recargado Rating, Julián Weich tomará el mando de Que mañana, magazine de cocina de El Nueve que hasta el año pasado estuvo conducido por Mariano Peluffo. Se espera que Weich aporte su impronta fresca al programa que quedó sin conductor. En los últimos días se supo que Peluffo "no cerró acuerdo económico" con El Nueve y que por esa razón decidió terminar la relación laboral en muy buenos términos.

Este regreso de Julián Weich a la televisión podría marcar un nuevo capítulo en la relación del conductor con El Nueve, canal que lo desplazó de forma inesperada de su grilla cuando decidió no renovar el programa de entrevistas Vivo para vos, que llevaba cuatro años en el canal. "En una reunión que tuvimos nos dijeron que seguía y antes de irme de vacaciones hablé con una persona del canal y me planteó las dificultades económicas del canal", había sostenido Carolina Papaleo sobre el fin del programa. A la vez, había afirmado que le aseguraron que el aumento de sueldo no iba a quedar muy por debajo de la inflación debido a que tanto su contrato como el de Weich se terminó el 31 de diciembre de 2023.

Sin embargo, la noticia que recibió Papaleo fue muy diferente. "Nos quedamos esperando un ajuste salarial y al final nos levantaron el programa", señaló Carolina este domingo, en diálogo con El Run Run del Espectáculo. Además, más a allá de las urgencias económicas que le generaron quedarse sin uno de sus trabajos, la actriz lamentó el final de un ciclo que se convirtió en un clásico de El Nueve. "Es lamentable porque era un programa precioso, que además le encantaba a la gente, porque me lo decían... Y nos iba muy bien, Además, los artistas que venían nos agradecían mucho porque sabían que íbamos a hacer un reportaje tranquilo, que recorríamos toda su trayectoria", remarcó.

Julián Weich habló sobre uno de sus históricos rumores en la televisión argentina: "Quería"

Julián Weich es uno de los históricos conductores de la televisión argentina y reapareció hace pocos días en una entrevista concedida a Infobae. Uno de los temas de los que habló tuvo que ver con un rumor que lo persiguió durante toda su carrera y decidió hablar sin tapujos, lo que generó todo tipo de reacciones en el ambiente del espectáculo.

En diálogo con Infobae, Julián Weich repasó distintos aspectos de su carrera en la televisión. El conductor de 58 años llevó adelante éxitos como Trato Hecho, Justo A Tiempo, Buena Fortuna, entre otros ciclos que marcaron a una generación. "Fue una época de la televisión, no era solo yo. La tele en ese momento era muy importante, hoy la tele está diluída con otras cosas. Antes era la tele, la radio y los diarios y revistas. No había nada más. Hoy hay millones de cosas", consideró.

En un momento de la entrevista, se refirió a uno de los rumores que lo marcó hasta el día de hoy vinculado a su fuerte temperamento. "Por la calle no podía caminar. Viste que yo tengo fama de hosco o de que no saludo a la gente. Es lo que dicen todos hasta que me conocen", introdujo. "No me enojo. En ese momento se vivía acosado porque te veían en la calle y eras un ovni. Hoy te ven en la calle y tal vez ya vieron en las redes cuando venía para acá que dije 'estoy yendo en bici'. Hoy el trato con la persona conocida es distinto porque hay más información, hay más famosos. Antes éramos 20 o 30", sostuvo Weich.

"Era interminable. Vos caminabas y no podías llegar a ningún lado y la gente no entendía que ibas a algún lado. Yo siempre reconozco que fui en contra de la corriente y quería vivir mi vida normal. Yo no me encerraba en mi casa, iba al colegio, al supermercado, al cine", expuso el conductor, quien quiso derribar la fama de gruñón que le adjudicaron en su carrera. En este sentido, dijo qué piensa sobre los contenidos en la actualidad: "Soy súper crítico, demasiado crítico, me enfermo y digo 'eso no se hace, eso está mal, eso no corresponde, eso es una falta de respeto'. También cuando veo algo bueno digo: 'ay, lo hicieron bien', pero pocas veces veo que las cosas se hagan bien. Bien para lo que opino yo de los medios de comunicación".