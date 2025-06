Axel Kicillof, sobre las elecciones en PBA: "Ponerle un freno a Milei"

El goberador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que es "inminente" la convocatoria a una mesa para diseñar una lista conjunta en las elecciones locales del próximo 7 de septiembre. En una entrevista en C5N, Kicillof sostuvo que es algo que había hablando con la ex presidenta Cristina Kirchner el jueves previo a que se conociera la ratificación de su condena y posterior detención domiciliaria.

"Creo que tiene que ser una estrategia electoral, yo creo que esta coyuntura implica que hagamos el esfuerzo de buscar una estrategia electoral conjunta, respetuosa", explicó el gobernador y afirmó que lo importante es "ponerle un freno a Milei".

El gobernador afirmó que uno de los desafíos en las próximas elecciones es lograr "movilizar" al electorado, dada la baja participación que hubo en las provincias que ya fueron a las urnas este año. "Hay que llevar un debate y comprender cuál es el objetivo del voto. Yo creo que hoy no hay sectores de la sociedad que no estén afectados por Milei. No hay sector que le vaya bien o serán sectores financieros o vinculados al extractivismo y claramente la provincia de Buenos Aires es una provincia productiva", argumentó.

Kicillof, sobre la cumbre de gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones

El gobernador destacó como un hecho inédito la reunión que se celeberó este lunes entre los 23 gobernadores y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires en el Consejo Federal de Inversiones en el que reclamaron a Milei que haga coparticipable el impuesto a los combustibles. "Acá hubo una doble caída inmensa del recurso que reciben las provincias. Desde que asumió Milei a ahora mayo computo más o menos 30 millones de millones la caída de recursos que perdieron las provincias: en recursos no automáticos: fondos y obras y del otro lado la caída de la coparticipación".