Confusión y esperanza: Trump anuncia una tregua, pero la calma dura solo unas horas

La guerra abierta entre Israel e Irán que comenzó hace casi dos semanas podría estar cerca de su final. Ayer de manera intempestiva el presidente de Estados Unidos Donald Tump compartió un mensaje en la red social Thruth Social en el que comunicó que ambos países de medio oriente habían alcanzado un alto al fuego y como muestra de ello propuso llamar a la cruzada bélica como "la guerra de los 12 días".

Pero contrario a lo esperado, después del anuncio de Trump reinó el silencio por largas horas. Las primeras declaraciones de fuentes de la Casa Blanca en off the record a la agencia Reuters indicaron que el alto al fuego habría sido propuesto por Estados Unidos y habría tenido la mediación de Qatar, quien en las últimas horas recibió ataques iraníes. Qatar es un actor de peso en la región y es quien, por ejemplo, también medió en las negociaciones entre Israel y la milicia islamista Hamas, que opera en la Franja de Gaza.

Ya más de dos horas después del anuncio de Trump, Irán hizo sus primeras declaraciones. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, compartió en X que "no hay acuerdo" ni sobre un alto al fuego ni sobre el cese de operaciones. Dejó en claro que Israel lanzó la guerra contra Irán y no al revés, y agregó que la decisión final sobre el cese de las operaciones militares la tomarían "más tarde".

Sin embargo, dio una oportunidad a Irsael para avanzar hacia una desescalada. Especificó que siempre y cuando Israel no lanzara un ataque después de las 4 am hora local (21.30 pm hora Argentina) ellos tampoco lo harían. Durante casi tres horas no se registraron nuevos ataques según reportó la agencia de noticias Associated Press, pero cerca de las 6.30 am hora local (23.50 hora argentina) las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comunicaron que comenzaron a sonar las alarmas. Luego el diario The Times of Israel informó que un misil balístico impactó en edificio de Beersheba y hubo al menos siete heridos según indicó el servicio de emergencias israelí Magen David Amon (MDA) y tres muertos.

Trump, la paz mediante la fuerza

Después de anunciar el alto, Trump festejó en sus redes sociales con una máxima que describe su accionar en los conflictos internacionales en los que intervino desde que asumió el segundo mandato: "La paz mediante la fuerza".

Tres horas antes, Trump había anunciado en Truth Social: "¡ENHORABUENA A TODOS! Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un ALTO EL FUEGO total (en aproximadamente seis horas, cuando ambos países hayan completado sus misiones finales), durante doce horas, momento en el cual se considerará que la guerra habrá TERMINADO".

El presidente de Estados Unidos detalló que "oficialmente, Irán iniciará el alto el fuego" y doce horas después lo comenzará Israel, de modo que en unas 24 horas "el mundo anunciará oficialmente el FIN DE LA GUERRA DE LOS 12 DÍAS". Sus cálculos apuntan a que Teherán adoptará el armisticio a las 04:00 GMT del martes, las 7:30 en hora local de Irán.

El mensaje de Trump fue publicado unas pocas horas después de que Irán atacara bases estadounidenses en Catar e Irak, en represalia a los bombardeos que el fin de semana EEUU ejecutó sobre tres instalaciones clave del programa nuclear iraní.

Se cree que el contraataque iraní se diseñó para no seguir incrementando la escalada bélica en la región, ya que, además de notificar a EE.UU. por adelantado de la ofensiva de hoy, Irán ya había advertido hace días de que podía bombardear bases estadounidenses en Oriente Medio si era atacado por Estados Unidos.