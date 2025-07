La excampeona mundial de boxeo, Alejandra "Locomotora" Oliveras, se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital José María Cullen de la capital de Santa Fe tras sufrir un ACV isquémico. Este martes 15 de julio del 2025, hubo un nuevo parte clínico en el que se consigna que la deportista y convencional constituyente de su provincia se encuentra "en una etapa crítica".

El lunes, Oliveras se despertó con un fuerte malestar y confusión. Al sentirse mal, solicitó ayuda a su hijo menor, quien, preocupado por su estado, la llevó al hospital. A las 8 de la mañana fue ingresada en la guardia del hospital Cullen donde los médicos, al observar la gravedad de los síntomas, decidieron trasladarla rápidamente a una sala de mayor complejidad para poder brindarle el tratamiento adecuado.

¿Cómo está Locomotora Oliveras después del ACV?

El director del hospital, Bruno Moroni, señaló que se trata de una lesión cerebral provocada por una obstrucción en una arteria, lo que está causando “cambios permanentes” en su condición. Según informó, la exboxeadora de 47 años tiene paralizada la mitad izquierda de su cuerpo, un síntoma característico de los ACV isquémicos. "Está sin asistencia respiratoria, pero su pronóstico sigue siendo reservado", detalló Moroni, quien también confirmó que la jujeña mantiene un estado confusional desde su ingreso al centro médico. Esta confusión es uno de los efectos secundarios de su afección y fue una constante en su evolución.

El médico aseguró que la situación es "dinámica" y puede haber novedades, para bien o para mal, en el transcurso de este martes. Aunque aventuró que "por ahora, no se pueden hacer pronósticos definitivos", según publicó el diario La Capital. "No hubo retrocesos, tampoco evolución", agregó el director, quien también aseguró que "Locomotora" "no cuenta con antecedentes de factores de riesgo".

El presente de Locomotora Oliveras en la política de Santa Fe

La expugilista debía jurar como convencional constituyente en el inicio del debate de la reforma de la Carta Magna provincial, pero su estado de salud impidió la presencia en el acto oficial. Oliveras encabeza el bloque Frente de la Esperanza, que obtuvo tres escaños fundamentales para el oficialismo, liderado por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Días antes del inicio formal de la Convención, la candidatura de Oliveras fue objeto de una denuncia por parte de Eugenio Malaponte, dirigente del espacio Somos Vida, que lidera la diputada provincial Amalia Granata. El planteo apuntaba a una supuesta falta de cumplimiento del requisito de residencia exigido por la Constitución de Santa Fe, que establece dos años en la provincia para los convencionales no nacidos en territorio santafesino.

Malaponte solicitó la nulidad de toda la lista del Frente de la Esperanza y acusó a Oliveras de haber fijado domicilio en Santa Fe mediante un trámite de DNI irregular, argumentando además una presunta cercanía política con el oficialismo provincial. Sin embargo, el Tribunal Electoral de Santa Fe rechazó la presentación por extemporánea.

Qué es un ACV isquémico

"El Accidente Cerebro Vascular isquémico es un conjunto de signos y síntomas que genera un déficit neurológico", según lo define José Stringa, Médico de Planta de la V Cátedra - Departamento Medicina Interna del Hospital de Clínicas. Los principales factores de riesgo son la edad, la presión arterial, el colesterol, la glucemia, la actividad física, la alimentación y el tabaquismo. Además, el ACV es la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad a nivel mundial, una tendencia que se replica en Argentina.

Un reporte de la Cámara de Diputados indica que, “a escala nacional, según estudios estadísticos en poblaciones puntuales, ocurren aproximadamente 120.000 casos anuales, los cuales representan 40.000 muertes y 40.000 nuevas personas con discapacidad cada año. “El ACV que no es tratado en tiempo y forma tiene una altísima mortalidad y un gran impacto en la persona y en el grupo familiar debido a las secuelas que puede dejar tanto motoras como de deterioro cognitivo”, advierte el doctor Stringa.

¿Cuáles son los síntomas de un ACV?