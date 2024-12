Briatore es una de las personalidades más importantes de la F1.

Cualquier persona que haya seguido al menos una temporada de Fórmula 1, seguramente escuchó nombrar a Flavio Briatore, el italiano que se hizo conocido por fichar a Michael Schumacher en Benetton tras su debut en el GP de Bélgica 1991 con Jordan. Sin esperar, el empresario buscó al alemán para su equipo en la siguiente carrera reemplazando al brasileño Roberto Moreno y el tiempo le dio la razón, puesto que el alemán ganó dos títulos con el equipo inglés en 1994 y 1995.

La salida del “Káiser” de la escudería británica para vestirse de rojo con Ferrari fue un duro golpe para Briatore, que en 1997 fue desplazado del equipo y debió esperar al 2002 para su regreso como director de Renault. Ahí, el oriundo de Verzuolo se convirtió en el mentor de Fernando Alonso, con quien pudo destronar a su antiguo pupilo, Schumacher, con los dos campeonatos del español en 2005 y 2006 que terminaron con el dominio de la Scuderia.

Al igual que con el alemán, el español se fue en 2007 a McLaren, pero su rivalidad con Lewis Hamilton lo hizo volver en 2008 para buscar su tercera corona en la máxima categoría. Fue en ese año cuando se produjo el famoso Crashgate de la F1, cuando Nelson Piquet recibió la orden de Briatore de chocar contra los muros en el GP de Singapur para beneficiar a Alonso, quien se hizo con la victoria en aquella jornada en Marina Bay.

Dicho plan le costó caro al italiano, puesto que el brasileño reveló que chocó a propósito en aquella ocasión y causó todo un revuelo en la Fórmula 1. De hecho, la FIA determinó expulsar de por vida a Briatore y Pat Symonds, directivos de Renault, aunque la resolución quedó anulada por el Tribunal de Gran Instancia de París debido a ciertas irregularidades en la causa, aunque eso no facilitó el regreso de Flavio a la F1.

Tal es así que recién este año se dio su retorno como asesor de Alpine, anteriormente Renault, en un momento clave para salvar a la escudería de un penoso momento. Tras el debut de Franco Colapinto con Williams, Briatore ha puesto el ojo en el argentino y espera a ver si le rinde dejar afuera del equipo a Jack Doohan, quien estará a prueba en las primeras carreras de la próxima temporada.

El examen de Briatore a Doohan

Hace unos días, Motorsport reveló que no es segura la continuidad de Jack Doohan en Alpine a pesar de haber sido confirmado para comenzar la temporada 2025. Según dicho medio, el australiano tiene contrato por cinco carreras y su renovación se determinará en base a su rendimiento, por lo que Flavio Briatore lo tendrá en la mira y no dudará en reemplazarlo para llamar a Franco Colapinto si no lo convencen sus resultados.