La insólita pregunta de Majul que expuso a Sturzenegger: ¿Dónde están los nuevos empleos?”

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, protagonizó una nueva polémica al justificar los despidos en el Estado y ratificar un dato erróneo sobre el desempleo en el país. El funcionario destacó la motosierra y dijo que eso permite crear “empleo más productivo”.

En una entrevista en La Cornisa, el programa que conduce Luis Majul por La Nación+, Sturzenegger fue cuestionado sobre los despidos en el Estado y defendió la decisión de desvincular 50.000 trabajadores durante el gobierno de Javier Milei y cruzó al periodista por decir que se trataba de “crueldad”. En este marco, el funcionario sostuvo que la verdadera pregunta debía ser “qué pasó con los puestos de los 50.000 ñoquis que se fueron del Estado” y también “los miles de puestos de trabajo que se crearon” por el ahorro fiscal logrado por esos despidos.

El momento en el que el ministro Sturzenegger fue cuestionado por celebrar los despidos en el Estado y no supo responder una pregunta del periodista

“No me tienen que preguntar por los 50.000 ñoquis que se quedaron sin trabajo. Me tienen que preguntar por los miles de puestos que se crearon cuando le devolvimos 2.000 millones de dólares a los argentinos porque no tenemos que pagar esos 50.000 puestos de trabajo”, planteó.

En este sentido, resaltó que “hoy Argentina tiene más empleados que hace un año” y puntualizó que según estadísticas “son 13,3 millones en el primer trimestre, había 13,1 millones hace un año”. Ante esto, Majul le cuestionó “dónde están esos puestos y por qué la tasa de desocupación creció”, sin embargo él mismo contestó su pregunto al sostener que eso se debe a que “hay más gente buscando trabajo”, a lo que Sturzenneger reafirmó sin dar definiciones.

Luego defendió la estrategia de recorte del gasto al argumentar que “cuando uno aplica la motosierra y bajás el gasto, bajás lo que le tenés que sacar a la gente para financiar ese gasto”. Justificó que eso permite crear “empleo más productivo” porque “no es la gente dándole la plata al político sino que se la devolvemos para que lo gaste en lo que quiera”.

Según el Indec, el desempleo alcanzó su punto más alto bajo la administración libertaria, mientras que hay casi 250.000 cuentapropistas más que hace un año. En su informe sobre el Mercado de Trabajo, sobre los números de enero a marzo de este año, en términos concretos, había entonces un 7,9% de desocupados en el país, equivalentes a 1,1 millones de habitantes.

Además, entre las regiones, la que mostró mayor tasa de desocupación fue el Gran Buenos Aires con 9,1%, un perfecto síntoma de la destrucción industrial que genera el modelo aperturista del Gobierno. De todos modos, lo verdaderamente preocupante es la tendencia, ya que este 7,9% de desempleo supone la cifra más alta de la era Milei. El crecimiento de la desocupación se ve si se la compara con el 6,4% del trimestre previo (el último de 2024), lo que implica unas 200.000 personas nuevas sin trabajo.