Racing, a punto de cerrar un refuerzo para aliviar a Costas: "Si me toca irme"

Racing quiere llevarle alivio a Gustavo Costas con un refuerzo de lujo.

Racing está a punto de cerrar a otro refuerzo en el mercado de pases para intentar aliviar al entrenador Gustavo Costas. La "Academia" perdió de manera polémica por 1-0 como local frente a Barracas Central, en el debut en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino. Ahora, la dirigencia encabezada por Diego Milito ya trabaja para cerrar el quinto fichaje de cara a lo que se avecina.

El protagonista en esta ocasión es nada menos que Ignacio "Nacho" Vázquez, defensor de 28 años que fue el capitán del Platense campeón del primer semestre. El central entiende que su etapa en la entidad de Vicente López está terminada y todo indica que se marchará al equipo del que es hincha. Si bien la negociación va en una senda positiva, todavía no está concluida por ahora y los próximos días serán determinantes.

Racing, a punto de quedarse con "Nacho" Vázquez como refuerzo: "Estoy pensando en otra cosa"

Apenas consumada la caída del "Calamar" por 3-1 frente a River Plate en el Estadio Monumental, el propio central reconoció en la zona mixta: "Hoy, como les dije a mis compañeros, me tocó jugar un partido que para el futuro de mi carrera es muy difícil porque estoy pensando en otra cosa". "Para mí era más fácil decir ´no juego´. Y traté de hablarlo con el Kily (Cristian González, el DT), de hablarlo con los muchachos... Vine y puse el pecho", admitió en la misma línea.

Incluso, el experimentado zaguero destacó que "él (Kily González) no tiene la culpa, el club tampoco tiene la culpa". Y completó: "Pudo haber salido mal, bien, pero yo siempre lo hago de la mejor forma. Si hoy me toca irme, me voy a ir por la puerta grande como quise. Siempre le estoy agradecido a la gente que me abrió las puertas acá en el club. Nada, hay que esperar a esta semana a ver qué pasa".

Nacho Vázquez, a un paso de pasar de Platense a Racing.

Las estadísticas de Nacho Vázquez en Platense

99 partidos oficiales desde comienzos del 2023.

2 goles.

Sin asistencias.

1 título obtenido.

¿Quiénes son los refuerzos de Racing y cuánto gastó?