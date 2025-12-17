Son unas de las rutas más peligrosas de Argentina y concentran el 57% de las muertes por accidente en Río Negro: cuáles son

A la hora de hablar de turismo nacional es importante ahondar en los estados de las rutas argentinas que permiten el acceso a cualquier destino elegido. En esta línea, es vital registrar los peligros de los caminos para estar más atentos al conducir y preparados para cualquier adversidad climática.

Una de las cifras de los últimos 15 meses que encendió alarmas en todo el país es la del registro de muertes por siniestros viales en la provincia de Río Negro, que asciende a 71. Son datos que surgen del Informe Preliminar de Siniestralidad Vial Fatal 2024 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), publicado en junio de este año.

Aunque el número total es, a priori, preocupante, lo que más llama la atención es que más de la mitad de esos accidentes fatales ocurrieron en rutas nacionales que atraviesan a la provincia.

Las rutas nacionales son las más peligrosas de Río Negro

Según un informe del área de Tránsito de la Policía de Río Negro que citan los legisladores provinciales, el 57% de los siniestros con víctimas fatales se produjo en rutas, mientras que el 43% restante se ocasionó en zonas urbanas. Haciendo zoom en las cifras, de esas rutas nacionales la 22 y 151 aparecen como las más peligrosas.

Esta situación viene siendo advertida desde hace mucho tiempo por asociaciones civiles y por distintos sectores políticos que intentan introducir cambios en las legislaciones para contribuir a la baja de las preocupantes cifras. En esta línea, durante el año pasado siete legisladores provinciales llevaron el tema al recinto y subrayaron la cantidad de accidentes ocurridos en las rutas nacionales 22 y 151.

Ese año en Río Negro la tasa de mortalidad fue de 9 personas cada 100 mil habitantes: una cifra que grafica la gravedad del problema cuando se la cruza con las estadísticas trabajadas a nivel local. Tanto es así, que el Gobierno provincial solicitó un informe técnico al Ministerio de Obras y Servicios Públicos sobre el estado de las rutas 22, 23, 40 y 151. Ese relevamiento detectó baches profundos, calzadas deterioradas, falta de banquinas, demarcación borrada y escasa señalización, especialmente en tramos críticos.

La difusión de ese informe abrió la posibilidad de iniciar una acción judicial federal junto a intendentes de distintas ciudades, como General Roca y Cipolletti. Con este reclamo se apuntaría a la falta de inversión del Estado nacional en infraestructura vial señalando el deterioro estructural de las rutas nacionales.

El perfil de las víctimas fatales

El 84% de las víctimas fatalas de la Provincia eran varones y más de la mitad tenía entre 15 y 34 años. Además, casi la mitad de las personas fallecidas circulaba en moto, un factor de riesgo que se agrava en rutas con banquinas en mal estado. La franja horaria más peligrosa es entre las 18 y las 21, que coincide con el regreso a casa después de la jornada laboral.

Para los legisladores que impulsaron el pedido de informes, las condiciones de las rutas son clave en este escenario. Advirtieron que muchos caminos no están preparados para velocidades superiores a 110 kilómetros por hora y que, al ser de doble mano y sin canaletas separadoras, aumentan el riesgo de choques frontales.