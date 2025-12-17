Netflix sumará el próximo año un videojuego basado en la Copa Mundial de fútbol de la FIFA

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Netflix frente al cartel de Hollywood

Netflix dijo el miércoles que añadirá un título de fútbol a su cartera de juegos, ya que el gigante del streaming busca aprovechar la Copa Mundial de la FIFA 2026 para profundizar en su incursión en el segmento de los videojuegos.

El título de fútbol será desarrollado y publicado por Delphi Interactive, que también está ayudando a crear un juego prémium de James Bond llamado "007 First Light", y en asociación con el organismo rector del deporte, la FIFA.

Según Netflix, el juego se lanzará a tiempo para el acontecimiento deportivo más visto del mundo, que comenzará en junio del año que viene en Estados Unidos.

La empresa también es actualmente la favorita para comprar varios de los activos de Warner Bros Discovery, incluidos sus reputados estudios de videojuegos, por 72.000 millones de dólares.

Las fuertes inversiones para impulsar las ambiciones de Netflix en el sector de los videojuegos no han tenido mucho éxito en medio de los cambios de liderazgo y estrategia. La empresa ha dado prioridad a juegos tradicionales y a franquicias reconocibles como "GTA: San Andreas" y "Red Dead Redemption" de Rockstar Games.

La compra de los estudios de videojuegos de Warner Bros, que incluyen a los creadores de franquicias populares como "Mortal Kombat", "Batman Arkham" y "Hogwarts Legacy", permitiría a la pionera del streaming entrar en el lucrativo mercado de los juegos de gran presupuesto.

El juego de la FIFA se une a una serie de ofertas que se pueden jugar en televisores, incluidos "LEGO Party!" y "Pictionary: Game Night", en los que los teléfonos se utilizan como mandos.

Con información de Reuters