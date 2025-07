El fuerte repudio de los hinchas de Racing a Maximiliano Salas tras su pase a River: "Traidor"

El fuerte repudio de los hinchas de Racing a Salas tras su pase a River

En pleno partido entre Racing Club y Barracas Central por la primera fecha del Torneo Clausura tuvo lugar un hecho que no pasó para nada desapercibido. El mismo tuvo como protagonista a Maximiliano Salas, reciente refuerzo de River Plate que se fue de la "Academia" hace pocos días. El descontento de los hinchas del equipo de Avellaneda se hizo notar ya que cantaron contra él por su decisión de seguir su carrera en el conjunto que dirige Marcelo Gallardo.

Por supuesto, la ejecución de la cláusula de recisión de 8 millones de euros por parte del futbolista generó un descontento general entre los fanáticos que no dudaron en atacar al hombre con pasado en All Boys tildándolo de "traidor". Es que Gustavo Costas perdió a una pieza fundamental de su plantel que compartía dupla delantera con Adrián "Maravilla" Martínez, la cual rendía de gran manera. Ahora, con su sorpresiva salida, la reacción de los simpatizantes de Racing no tardó en llegar.

El fuerte repudio de los hinchas de Racing para Maxi Salas

"El que no salta, es un traidor", cantaron los simpatizantes de la "Academia" minutos antes de que comience el encuentro contra el "Guapo" por la primera fecha del campeonato. De esta manera, mostraron su enojo contra el delantero que ya fue presentado en Núñez y hasta sería titular contra Platense este domingo 13 de julio desde las 21 horas en el Estadio Más Monumental. Si bien esto dependerá del "Muñeco", lo cierto es que tiene serias chances de estar desde el arranque.

Por su parte, Costas eligió a "Maravilla" Martínez para que sea el único punta contra Barracas Central, aunque cuenta con el colombiano Duván Vergara y Santiago Solari por detrás suyo. La reciente incorporación Tomás Conechny en ataque -de los cuatro refuerzos-, no dijo presente en esta convocatoria tan sólo unas horas después de firmar su contrato. Cabe destacar que la "Academia" tiene por delante tanto los octavos de la Libertadores como la Copa Argentina además del Clausura.

El pasacalle que desde Racing le dedicaron a Salas tras su llegada a River

Horas después que las primeras fotos del delantero con sus nuevos colores salgan a la luz, en Avellaneda apareció un mensaje claro para él. Sin ninguna firma en particular, el pasacalle incluía la frase: "Salas traidor de$agradecido, todo vuelve". Por supuesto, rápidamente se hizo viral en las redes sociales debido a lo que sucedió con el atacante que jugó en All Boys y Palestino de Chile, entre otros. Mientras tanto, desde River esperan por su debut con la 7 en la espalda y todo indica que Marcelo Gallardo lo incluirá desde el inicio contra el "Calamar".

El pasacalle que le dedicaron a Maxi Salas tras su llegada a River

Los números de Maximiliano Salas con la camiseta de Racing