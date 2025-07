Un ídolo de Racing lapidó a Maxi Salas por ir a River: "Rechacé 3 ofertas de Boca"

Un ídolo de Racing lapidó a Salas por ir a River.

Un ídolo de Racing fulminó a Maximiliano Salas, el delantero que era clave para Gustavo Costas pero decidió marcharse a River Plate, a pesar de que se había comprometido de palabra con el club de Avellaneda para extender su contrato. Se trata de uno de los traspasos más polémicos en los últimos tiempos del fútbol argentino, que se concretará a cambio de nueve millones de dólares netos para la "Academia".

Quien lapidó al atacante de 27 años fue nada menos que Claudio "Turco" García, un emblema de Racing desde comienzos de la década de 1990. A pesar de que no ganó títulos con el equipo, el bicampeón de América con la Selección Argentina es recordado con un gran cariño por los hinchas y ahora cruzó con dureza al ex All Boys.

El Turco García destrozó a Salas por ir a River: "No es que vas al Manchester por 20 millones..."

El exdelantero de 61 años fue entrevistado en vivo por TNT Sports, en la televisión, y aprovechó su condición de símbolo de la "Academia" para fustigar al "Pizzero". De hecho, manifestó que "es muy particular la situación" y recordó: "A mí me pasó que, yo estando en Racing, tuve tres ofertas para irme a Boca y decidí quedarme en Racing".

Sin embargo, el ex Huracán aclaró que "son opiniones, son formas de pensar, a veces son hay que hablar o prometer cosas...". Al respecto, profundizó: "Tengo entendido que Salas prometió que se quería quedar en Racing, y después viene una oferta y se va. Yo digo que si el jugador no está económicamente mal, tengo entendido que Racing le daba 4.5 millones de dólares por tres años según lo que escuché".

Acerca de si "Maxi" Salas aceptó irse de Racing a River solamente por dinero, el "Turco" García expresó que "si no es plata, es peor. Porque, sin desmerecer a nadie, no es que te vas al Manchester o a Europa por 20 millones dólares". Con crudeza, aseveró que "por un millón o dos de diferencia, y más siendo ídolo o como se postulaba para ser ídolo del club...".

"Es mi manera de pensar, no critico al jugador porque fui jugador y sería muy feo de mi parte. Pero yo tuve tres veces para ir a Boca y no me fui", insistió el ex Vélez. A la vez, afirmó que el ex Palestino "no es que estaba en un club chico e iba a pasar a uno grande, con una oportunidad que no la puede dejar pasar. Estaba en uno de los cuatro o cinco más grandes de Argentina". Y cerró: "No comparto que se fuera. Después sí, el enojo del hincha y eso es normal, pero yo si era Salas me hubiera quedado. Y quizás después sí, firmar un precontrato o algo de que después de la Copa Libertadores me voy. Y más a un rival directo como River".

