Milito y su enojo con River: la "traición" por el manejo con Salas

El enojo de Milito con River, después de que Maxi Salas confirme su salida de Racing.

La novela del mercado de pases llegó a su fin este martes. Depués de días de negociaciones problemáticas, Maxi Salas abandonó Racing y será jugador del "Millonario", pero entre los varios coletazos que quedan hay uno inocultable: el enojo del presidente, Diego Milito, con River y su manejo de la situación.

En el mediodía de hoy, el jugador se retiró del entrenamiento en Avellaneda y se despidió del club en el que fue determinante para la obtención de la Coap Sudamericana. Aunque en las próximas horas, Salas ejecutará los 9.2 millones de dólares de la cláusula de rescisión, en la dirigencia de la "Academia" existe bronca por cómo fueron los últimos días.

El enojo de Diego Milito con River por la negociación con Maxi Salas

Según reveló el medio partidario Racing de Alma, el mayor enojo de Milito por la marcha de Salas tiene como responsable a River, del que entiende hubo una "traición". Es que, en las dos primeras comunicaciones telefónicas, dirigentes del "Millo" le confirmaron que no ejecutarían la cláusula de salida por lo que, ese "pacto de caballeros" que vende hacia afuera el club de Núñez, quedó en la nada.

Lo que aumentó el enfado, incluso, fue otra situación. Un día antes de viajar a la pretemporada en Paraguay, Racing tenía acorada la firma de un nuevo contrato con Salas, sin embargo el jugador se echó hacia atrás con el el acuerdo y en el club responsabilizan de eso a Marcelo Gallardo, quien lo habría llamado ese mismo día para convencerlo que rechazara la oferta y así activar la ejecución de la cláusula de rescicón con River.

A partir de allí, en la la "Acadé" se pusieron inflexibles y tomaron la postura de River como un acto de mala fe. Si bien el conjunto de Núñez intentó negociar con ofertas, ofreciendo montos por encima de la cláusula a pagar en cuotas, los ánimos en Racing ya estaban caldeados y veían las actitudes de sus pares riverplatenses como provocadoras.

Milito tampoco le saca responsabilidad a Salas en la situación. Es que, cuando llegaron a un acuerdo para la renovación del contrato, el propio Salas le habría dicho que estaba contento por el esfuerzo que hacía el club en aumentarle el salario y de poder continuar allí. Sin embargo, todo cambió de un día hacia el otro y, lo que queda al descubierto es que, además del lamento de los hinchas, el presidente también no se sintió respetado por River, por lo que podría modificar una relación que había iniciado en buenos términos con Jorge Brito.

Los números de Maxi Salas en Racing

76 partidos oficiales desde comienzos del 2024.

13 goles.

9 asistencias.

14 amonestaciones.

Ninguna expulsión.

2 títulos conseguidos.

Costas contestó sobre Maxi Salas en Racing con un palazo para Boca y River

"Estamos bien... de repente esto que pasó con Salas, pero estamos muy bien. Así que como siempre le digo a la gente de Racing, que no nos traten de desunir. Hay que estar más unidos que nunca, nos jugamos muchas cosas, hoy estamos y somos los que mejor representamos al fútbol argentino", sostuvo Costas en diálogo con ESPN en el marco previo del cotejo que Racing ganó por goleada. Para culminar, el experimentado técnico agregó: "Que no nos saquen, que no nos hagan pelear entre nosotros. Tenemos que estar juntos porque cuando lo estamos logrando muchas cosas".