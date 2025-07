Chau Racing: Salas dejó la práctica y será refuerzo de River por 11 millones de dólares

Chau Racing: Salas abandonó la práctica y se va a River.

Maximiliano Salas abandonó la práctica de Racing y será refuerzo de River Plate en las próximas horas. El delantero de 27 años se presentó al entrenamiento matutino del martes 1° de julio en Avellaneda con el plantel de Gustavo Costas, pero a los pocos minutos saludó a los compañeros, retiró sus pertenencias y ejecutará la cláusula de rescisión de 11.5 millones de dólares brutos en este mercado de pases para sumarse al equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

El club de Núñez, presidido por Jorge Brito, rompe así el pacto tácito entre dirigentes del fútbol argentino de no pagar las cláusulas de rescisión entre las instituciones nacionales. Serán entonces ocho millones de euros netos y "cash" para el cuadro de Avellaneda, por lo que ahora su mandamás Diego Milito deberá buscarle un reemplazante a la altura de las circunstancias a una de sus figuras, para ir en busca del gran sueño de la Copa Libertadores 2025.

Maxi Salas a River: qué le puede aportar al equipo de Gallardo

El correntino fue uno de los jugadores más importantes durante este año y medio para el Racing de Costas. Es que, más allá de los goles y las asistencias, se transformó en el alma del equipo con entrega, perseverancia y sacrificio más allá del resultado. Ello fue lo que terminó de seducir a la "Banda", que se lo lleva en el mejor momento de su trayectoria profesional para integrar un ataque de lujo junto a Sebastián Driussi y Facundo Colidio, entre otros.

El "Pizzero" se desempeña mejor por el sector izquierdo del ataque, por lo que deberá pelear por un lugar como titular allí con Driussi, Colidio, Gonzalo "Pity" Martínez y Manuel Lanzini por ejemplo. Si bien no tiene tanto poder de gol, el ex All Boys se destaca por su intensidad a la hora de presionar la salida de los rivales, el despliegue, los centros y las asistencias. Además, no se descarta que la "Banda" acelere por el fichaje de un "9" de jerarquía, ya que Miguel Ángel Borja no está en su mejor momento y puede llegar a marcharse en breve.

Maxi Salas abandonó la práctica de Racing y jugará en River.

Las estadísticas de Salas en Racing

76 partidos oficiales desde comienzos del 2024.

13 goles.

9 asistencias.

14 amonestaciones.

Ninguna expulsión.

2 títulos conseguidos.

River quiere más refuerzos

Igualmente, la entidad de Núñez no se conforma con esta incorporación y va por más en la ofensiva: ya tiene en la mira al chileno Lucas Cepeda (Colo-Colo) y a Maher Carrizo (Vélez). Todo indica que llegará un extremo más y habrá fichajes en otras posiciones como la defensa y el mediocampo, dado que le ingresarán a las arcas alrededor de 60 millones de dólares libres entre la venta de Franco Mastantuono a Real Madrid y la participación en el Mundial de Clubes.