Gustavo Costas ya tiene en la mira al reemplazo de Maxi Salas para Racing

Quién es el futbolista argentino que brilla en la MLS y que Gustavo Costas busca para reforzar a Racing.

Tras cerrar las contrataciones de Duván Vergara desde América de Cali y de Alan Forneris, proveniente de Colón de Santa Fe, Racing sigue activo en búsqueda de nuevos refuerzos en este mercado de pases. Ahora, el entrenador Gustavo Costas trabaja en conjunto con la dirigencia presidida por Diego Milito para traer a un jugador que supo brillar en el fútbol argentino y que ahora atraviesa un buen presente en la Major League Soccer de Estados Unidos. El apuntado es Hernán López Muñoz, quien actualmente viste la camiseta de San José Earthquakes y ya recibió el llamado por parte del DT para expresarle su deseo de que se sume al plantel.

Según informó el medio partidario Racing de Alma, tanto el jugador como su entorno cercano recibieron el contacto del cuerpo técnico de la 'Academia': Costas intentó seducirlo con la posibilidad de jugar la fase eliminatoria de la Copa Libertadores 2025, en la que el cuadro de Avellaneda deberá enfrentar a Peñarol de Uruguay por los octavos de final. El volante creativo con pasado en Godoy Cruz es un viejo anhelo del técnico, quien ya lo había pedido el año pasado cuando Víctor Blanco estaba en la presidencia del club; López Muñoz reúne características de juego que gustan mucho en la institución albiceleste.

La respuesta de López Muñoz ante el interés de Racing

Si bien el jugador no le cerró la puerta al ofrecimiento de Racing, también aclaró que la prioridad la tiene Argentinos Juniors, equipo con el que ya entabló negociaciones en los últimos días. El sobrino-nieto de Diego Armando Maradona estuvo recientemente en Argentina, aunque al no concretarse ningún arreglo entre el 'Bicho' y el conjunto californiano decidió regresar a Estados Unidos. Ahora, sólo resta definir si le da prioridad a la oferta desde La Paternal por el vínculo familiar que lo une, o si cede ante los insistentes llamados de Costas y la dirigencia de la 'Academia'.

Los números de Hernán López Muñoz como futbolista profesional

123 partidos disputados.

22 goles.

11 asistencias.

Sin títulos.

López Muñoz regresó a Estados Unidos: en los próximos días se definirá si acepta la oferta de Argentinos Juniors, la de Racing o si permanece en San José.

Los refuerzos y sondeos de Racing en este mercado de pases

Duván Vergara - 100% del pase proveniente de América de Cali por tres millones de dólares (dos que se debían por el pase de Juan Fernando Quintero y uno extra). Alan Forneris - 80% del pase proveniente de Colón de Santa Fe por 1.2 millones de dólares. Hernán López Muñoz - sondeo a San José Earthquakes por un préstamo de un año con cargo. Julián Vignolo - oferta a Racing de Córdoba. Elías Torres - oferta a Aldosivi.

Quién es Julián Vignolo, la "joya" a la que Racing quiere como refuerzo

El atacante nacido en Arroyito, Córdoba, es un típico "tanque de área" que tiene bastante movilidad a pesar de su gran estatura (1.85 m.). Afianzado como titular en Racing de su provincia, este juvenil de 18 años comenzó a jugar al fútbol a los 6 de edad en el club barrial El Tío. Ya a los doce, dio el primer salto cuando pasó a las divisiones inferiores de Talleres. Por algunas situaciones puntuales vividas durante la pandemia de coronavirus, se marchó a Racing de Córdoba y debutó allí oficialmente en la Primera en febrero del 2024.

Consultado por el medio local Impacto Deportivo (Radio FM 99.3), el joven atacante reconoció: "Me llamó Costas para que vaya a Racing hace una semana, del fútbol argentino fue sólo Racing". "Yo no sé en qué quedó con el club, con él no volví a hablar. Ahora sólo estoy pensando acá y se están analizando las situaciones para decidir lo mejor", amplió el delantero. Por último, a pura sinceridad, detalló: "La verdad es que estaba nerviso cuando él me habló, yo no lo podía creer. Me comunicó que quería que esté en el plantel y que más adelante me iban a pasar la propuesta, así que quedamos en eso. Ahora, una vez que esté la propuesta, analizaremos todo".