El refuerzo "tapado" por el que Racing acelera: "Me llamó Gustavo Costas"

El posible refuerzo "tapado" de Racing al que ya llamó Gustavo Costas.

Racing acelera por más refuerzos en el mercado de pases, ya que no se conforma con las inminentes firmas de los contratos de Duván Vergara y Alan Forneris. El club de Avellaneda, presidido por Diego Milito, quiere más fichajes. De hecho, el propio entrenador Gustavo Costas se comunicó en las últimas horas con un jugador para seducirlo para que vista la camiseta de la "Academia" lo antes posible.

El protagonista en esta oportunidad es un "tapado", es decir un futbolista al que prácticamente nadie tenía en el radar. En el caso de llegar, lo haría más como una apuesta a futuro o una pieza de recambio que para ser titular ya mismo. Se llama Julián Vignolo, es delantero, juega en Racing de Córdoba en la Primera Nacional, tiene apenas 18 años, mide 1.85 metro y pesa 80 kilos.

"Juli" Está catalogado por los periodistas especialistas del Ascenso como una de las "joyas" de la segunda división del fútbol argentino, en quien la entidad de Buenos Aires no solamente puso el ojo sino que ya hubo una comunicación formal. SI bien en principio arrancaría de atrás en el caso de arribar a Buenos Aires, Racing quiere a un "9" suplente, ya que hasta ahora no conformó el rendimiento de Adrián "Rocky" Balboa cuando le tocó reemplazar a Adrián "Maravilla" Martínez.

Quién es Julián Vignolo, la "joya" a la que Racing quiere como refuerzo

El atacante nacido en Arroyito, Córdoba, es un típico "tanque de área" que tiene bastante movilidad a pesar de su gran estatura (1.85 m.). Afianzado como titular en Racing de su provincia, este juvenil de 18 años comenzó a jugar al fútbol a los 6 de edad en el club barrial El Tío. Ya a los doce, dio el primer salto cuando pasó a las divisiones inferiores de Talleres. Por algunas situaciones puntuales vividas durante la pandemia de coronavirus, se marchó a Racing de Córdoba y debutó allí oficialmente en la Primera en febrero del 2024.

Julián Vignolo: "Me llamó Costas para ir a Racing, estaba nervioso y no lo podía creer"

Consultado por el medio local Impacto Deportivo (Radio FM 99.3), el joven atacante reconoció: "Me llamó Costas para que vaya a Racing hace una semana, del fútbol argentino fue sólo Racing". "Yo no sé en qué quedó con el club, con él no volví a hablar. Ahora sólo estoy pensando acá y se están analizando las situaciones para decidir lo mejor", amplió el delantero. Por último, a pura sinceridad, detalló: "La verdad es que estaba nerviso cuando él me habló, yo no lo podía creer. Me comunicó que quería que esté en el plantel y que más adelante me iban a pasar la propuesta, así que quedamos en eso. Ahora, una vez que esté la propuesta, analizaremos todo".

Julián Vignolo, la joya de Racing de Córdoba a la que quiere su homónimo de Avellaneda.

¿Cuánto vale Vignolo hoy?

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, la ficha del centroatacante sale unos 500.000 dólares.

Los números de Vignolo en Racing de Córdoba

Hasta el momento, entre la Primera Nacional y la Copa Argentina, totaliza 31 partidos con 5 goles y 3 asistencias. En sus 1722 minutos en la cancha, recibió una amonestación y jamás fue expulsado.

Cuánto paga Racing por Vergara y Forneris, sus primeros refuerzos

El atacante cafetero arriba a la "Acadé" a cambio de tres millones de dólares por la totalidad del pase: los dos millones que América de Cali debía por el traspaso de Juan Fernando Quintero y un millón extra. Si la revisión médica sale bien, firmará un contrato por tres temporadas. En tanto, el fichaje del volante de contención argentino ocurre por 1.200.000 dólares por el 80% de la carta. Todo indica que el vínculo será también hasta el 2028, aunque resta definir si el mismo se extenderá hasta junio o diciembre de dicho año. En total son, entonces, unos 4.2 millones de dólares.