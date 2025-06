Se fue con polémica de Boca y suena para reforzar al Racing de Costas: "Una llamada"

Se fue con polémica de Boca y suena para reforzar al Racing de Costas

Un futbolista que pasó por Boca Juniors y se fue envuelto en un mar de críticas comenzó a sonar en Racing en medio del mercado de pases. Mientras Gustavo Costas disfruta de sus vacaciones al igual que el plantel, el jugador en cuestión aparece como posible refuerzo para afrontar la segunda mitad del año en la que jugarán tanto el Torneo Clausura como la Copa Argentina y la Libertadores. Por supuesto, todo dependerá de las negociaciones ya que hasta el momento sólo es un rumor.

El protagonista en cuestión es Guillermo "Pol" Fernández, quien supo vestir la camiseta de la "Academia" y actualmente no tiene lugar en Fortaleza de Brasil. Tras su salida del "Xeneize", el volante llegó al equipo del Brasileirao y después de varios meses no encontró el rodaje necesario, lo cual sería un factor clave para que regrese a nuestro país. Sin embargo, los de Avellaneda no son los únicos que aparecen en el radar del mediocampista y su representante.

Pol Fernández suena para volver a Racing

El sitio informativo O Povo de Brasil comunicó que el volante tiene en sus planes regresar para lucir la casaca de Racing después de que se desvincule del conjunto brasileño. El club que también surge como posibilidad es Boca Juniors, donde surgió e hizo gran parte de su carrera. Cabe destacar que, tal como sucedió en el "Xeneize", en Fortaleza también fue silbado por los hinchas en distintos partidos y el DT, Juan Pablo Vojvoda, lo dejó afuera de algunas convocatorias por su bajo rendimiento.

Lo cierto es que tanto para la dirigencia "Azul y Oro" como para la de la "Academia" no sería un problema económico contratarlo debido a que el mediocampista rescindiría su contrato con el club de la Serie A de Brasil. El mismo culminaba en diciembre del 2026, por lo que terminará antes del tiempo estipulado. De esta manera, no tendrían que abonar para adquirirlo ya que arribaría en condición de libre.

Guillermo "Pol" Fernández suena como posible refuerzo de Racing

Los números de Pol Fernández con la camiseta de Racing

Partidos jugados : 31.

: 31. Goles : 3.

: 3. Asistencias : 4.

: 4. Títulos: Superliga Argentina 2018/2019.

Una pieza clave del Racing de Costas se va por 10 millones de dólares

Un futbolista del plantel de Racing que dirige Gustavo Costas está a un paso de dejar el club en las próximas horas por una suma de 10 millones de dólares. Se trata de una de las figuras del equipo que fue campeón tanto de la Copa Sudamericana en 2024 como de la Recopa durante este año. Claro que su salida será un golpazo para el DT teniendo en cuenta que es fundamental en la formación de la "Academia" y no estará el resto del 2025 para afrontar los compromisos en nuestro país como a nivel internacional.

Gastón Martirena sellaría su salida a Spartak Moscú de Rusia en las próximas horas por 10 millones de dólares, aunque no todo el monto será de Racing. Es que la "Academia" sólo posee el 70% del pase y el 30% restante es del club uruguayo del que surgió. Según trascendió por medio de Germán García Grova -periodista de TyC Sports-, firmará un contrato a largo plazo con su nuevo club, aunque no se sabe por cuánto tiempo en específico.