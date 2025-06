Ilusión en Boca por el mensaje de Paredes antes del Mundial de Clubes: "Expectativas"

Ilusión en Boca por el mensaje de Paredes antes del Mundial de Clubes

Leandro Paredes habló en la previa del comienzo del Mundial de Clubes y generó ilusión en Boca Juniors por una de sus frases sobre su posible regreso. A través de la cláusula que lo acercaría al "Xeneize" existe la chance de que se vuelva a calzar la "Azul y Oro" pero la dirigencia está obligada a trabajar rápido si quiere cerrarlo. Es que el torneo en Estados Unidos comenzará en pocos días y el volante campeón de todo con la Selección Argentina sería un refuerzo de jerarquía para afrontarlo.

Antes del partido de la "Albiceleste" ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo del año próximo, el mediocampista habló en exclusiva con Sofi Martínez para Telefe y no se guardó nada. En sus declaraciones, Paredes deslizó un breve mensaje sobre lo que significa Boca y no pudo evitar la respuesta cuando se la periodista le consultó por su vuelta a la institución. Por supuesto, sus dichos no tardaron en trascender y hay expectativa.

La frase de Paredes sobre su vuelta que ilusiona a todo Boca

"No hay otro equipo pero sí, está lo conté. Pero prefiero no hablar. Cada vez que uno habla diga lo que diga sea bueno o no se generan expectativas. La gente está muy ilusionada entonces prefiero que las cosas pasen como tengan que pasar como viví siempre mí vida y mí carrera. Si se tiene que dar se dará", esbozó el volante en diálogo con Sofi Martínez. Luego, el hombre de la Roma de Italia que contó que se irá de vacaciones a Miami y disfrutará del Mundial de Clubes agregó: "Tengo sólo palabras de agradecimiento, recibí siempre mucho cariño de toda la gente de Boca".

A su vez, trascendió que la dirigencia del "Xeneize" a cargo de Juan Román Riquelme haría una oferta formal para sellar el regreso de Paredes, pero aún no hay nada concreto. Lo cierto es que tienen hasta el próximo martes 10 de junio para lograrlo si quieren que dispute el certamen en Estados Unidos debido a que es la fecha límite para incorporar futbolistas. En cuanto al debut, el elenco de la Ribera jugará ante el Benfica de Portugal el lunes 16 de junio desde las 19 horas, cuatro días más tarde enfrentará al Bayern Munich de Alemania a las 22 y el martes 24 del mencionado mes cerrará la fase de grupos con el Auckland City de Nueva Zelanda desde las 16 (hora argentina).

Leandro Paredes habló de su posible regreso a Boca

La cláusula en el contrato de Paredes que lo acerca a Boca antes del Mundial de Clubes

De acuerdo con la información del periodista deportivo Gastón Edul en TyC Sports, si desde mayo de 2025 Roma recibe una oferta del "Xeneize" por escrito de 3.5 millones de euros, "La Loba" está obligada a venderlo para que regrese al equipo que lo vio nacer. Ya está firmado y ambas partes coincidieron en esta cuestión, por lo que crece la ilusión para que la entidad presidida por su amigo Juan Román Riquelme pueda contar con "Lea" como refuerzo para el Mundial de Clubes de junio próximo en Estados Unidos.

Los números de Leandro Paredes con la camiseta de Boca