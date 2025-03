Fue multicampeón con Boca, se fue mal y ahora lo liquidan en su nuevo club: "Fiasco"

Fue multicampeón con Boca, se fue mal y ahora lo liquidan en su nuevo equipo.

Un exjugador de Boca Juniors, que fue multicampeón con esta camiseta, actualmente es liquidado en su nuevo equipo. Es que, durante el 2024, el protagonista rechazó la propuesta del presidente Juan Román Riquelme en el mercado de pases para renovar el contrato con el club de La Ribera y prefirió marcharse en libertad de acción a Brasil en busca de nuevos horizontes. Sin embargo, hasta el momento en estos meses las cosas no le están saliendo como esperaba.

Se trata nada menos que de Guillermo "Pol" Fernández, el mediocampista ofensivo argentino de 33 años que se fue a Fortaleza para alejarse de la gran repercusión que tiene el conjunto azul y oro después de tres etapas con esos colores. Lo concreto hoy es que no está rindiendo en el cuadro dirigido por su compatriota Juan Pablo Vojvoda y crecen las críticas hacia él con el correr de los partidos tras una caída durísima que caló hondo en el elenco brasileño.

Pol Fernández se fue de Boca a Fortaleza y hoy es uno de los principales apuntados: "Su hundió"

El conjunto de Vojvoda acaba de perder como local por 1-0 en la final de ida del Campeonato Cearense 2025 frente al humilde Ceará, por lo que ahora deberá dar vuelta el resultado global de la serie como visitante para llevarse el trofeo regional. Si bien se trata de un torneo de menor relevancia, el peso específico del equipo que supo protagonizar los torneos internacionales en los últimos tiemmpos hace que la presión sea mayor desde el arranque mismo de esta temporada.

Pol Fernández se fue mal de Boca y por ahora no rinde en Fortaleza...

Para colmo, el ex Racing , Cruz Azul y Godoy Cruz, entre otros, no conforma con su nivel, por lo que es lapidado por algunos hinchas y medios de comunicación partidarios en las redes sociales. Por ejemplo, desde la cuenta de X (ex Twitter) de Fortaleza News aseguraron que "Pol Fernández ha sido una de las grandes decepciones de esta ventana (del mercado de pases)". También enfatizaron en que sus futbolistas "son incapaces de jugar los grandes partidos, y tal vez ni siquiera los pequeños". Por último, con relación al fichaje del volante argentino, argumentaton que "jugó bien los primeros dos partidos y luego simplemente se hundió. Una contratación que, hasta el momento, ha sido un fiasco...".

Las estadísticas de Pol Fernández en Boca