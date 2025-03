El insólito ataque de Macri a Riquelme por el presente de Boca

Mauricio Macri volvió a atacar a Juan Román Riquelme por el presente de Boca Juniors. Horas después de la goleada por 3-0 de los dirigidos por Fernando Gago contra Central Córdoba de Santiago del Estero, el expresidente de la Nación apuntó contra el ídolo con un breve comentario acerca del "Xeneize". Tan sólo una semana después de destrozarlo por la eliminación en la Copa Libertadores 2025 a manos de Alianza Lima, ahora el dirigente político regresó con una picante crítica.

En sus palabras, el exmandatario de nuestro país se mostró afligido por la actualidad del club que presidió durante varios años y no se guardó nada. Como no podía ser de otra manera, desconoció completamente lo hecho por el actual mandamás de la institución que sucedió a Jorge Amor Ameal luego de haber sido su vicepresidente. Por supuesto, los dichos de Mauricio Macri no pasaron desapercibidos en el "Mundo Boca" en medio de la levantada futbolística tras el fracaso en el torneo continental.

Macri atacó a Riquelme por Boca: "Estoy cada vez más triste"

"Estoy cada vez más triste por lo que pasa en Boca", esbozó el expresidente en el diálogo con Clarín en las últimas horas. Sus declaraciones se dieron después de que el "Xeneize" acumule su quinta victoria al hilo en el Torneo Apertura 2025 donde se mantienen en el tercer puesto de la Zona A por detrás de Tigre y Rosario Central con 20 puntos. Con sólo siete jornadas todavía por delante en el campeonato y nueve disputadas, se encaminan a la clasificación a octavos de final habiendo perdido sólo un partido.

Boca Juniors venció a Central Córdoba de Santiago del Estero por la novena fecha del Torneo Apertura

Jugó en Boca, trabajó para Macri y atacó a Riquelme

Un exjugador de Boca, que fue campeón dos veces con esta camiseta, atacó a Riquelme por su gestión como dirigente. El máximo ídolo de la historia del club de La Ribera lleva 15 meses como presidente y cuatro temporadas anteriores como vice, por lo que sigue en el centro de la escena en el fútbol argentino. El protagonista es nada menos que Carlos Mac Allister, el exlateral izquierdo de 57 años que vistió los colores azul y oro durante entre 1992 y 1996, con dos títulos conseguidos. Además, fue secretario de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Argentina durante el mandato de Macri como jefe de Estado entre diciembre del 2015 y octubre del 2018. Por si fuese poco, fue diputado nacional por La Pampa entre el 2013 y el 2015.

El exdefensor pampeano reconoció: “Es público que a mí no me satisface la presidencia de Riquelme. Es el segundo año consecutivo en el que Boca no juega la Copa Libertadores... En los seis años que está como dirigente, no se ha tenido éxito en las incorporaciones ni tampoco a nivel internacional". "Es sólo una opinión, con eso no quiero decir que los que están ahora son unos chorros ni unos atorrantes... Simplemente digo que no me parece una buena gestión. Por otro lado, pienso que Riquelme fue el mejor futbolista de la historia de Boca”, profundizó el padre del campeón del mundo con la Selección Argentina, Alexis Mac Allister, en el diálogo con Dupla Técnica.