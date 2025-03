Jugó en Boca, trabajó para Mauricio Macri y atacó a Riquelme: "No ha tenido éxito"

Los palazos de un ex Boca a Riquelme.

Un exjugador de Boca Juniors, que fue campeón dos veces con esta camiseta, atacó a Juan Román Riquelme por su gestión como dirigente. El máximo ídolo de la historia del club de La Ribera lleva 15 meses como presidente y cuatro temporadas anteriores como vice, por lo que sigue en el centro de la escena en el fútbol argentino.

El protagonista es nada menos que Carlos Mac Allister, el exlateral izquierdo de 57 años que vistió los colores azul y oro durante entre 1992 y 1996, con dos títulos conseguidos. Además, fue secretario de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Argentina durante el mandato de Mauricio Macri como jefe de Estado entre diciembre del 2015 y octubre del 2018. Además, fue diputado nacional por La Pampa entre el 2013 y el 2015,

Carlos Mac Allister atacó a Riquelme como dirigente de Boca: "No me satisface"

El exdefensor pampeano reconoció: “Es público que a mí no me satisface la presidencia de Riquelme. Es el segundo año consecutivo en el que Boca no juega la Copa Libertadores... En los seis años que está como dirigente, no se ha tenido éxito en las incorporaciones ni tampoco a nivel internacional". "Es sólo una opinión, con eso no quiero decir que los que están ahora son unos chorros ni unos atorrantes. Simplemente digo que no me parece una buena gestión. Por otro lado, pienso que Riquelme fue el mejor futbolista de la historia de Boca”, profundizó el padre del campeón del mundo con la Selección Argentina, Alexis Mac Allister, en el diálogo con Dupla Técnica.

Mac Allister fue funcionario de Macri en el gobierno nacional y diputado por La Pampa.

Mac Allister respaldó a Gago como DT de Boca: "Hay que darle tiempo"

Con relación al cuestionado entrenador del "Xeneize", el colorado aseveró: “No creo que el de Gago sea un ciclo cumplido, creo que hay que darle tiempo. Hay que ver si los refuerzos que llegaron son los que él pidió". Incluso, remarcó que "se quieren analizar a la ligera muchas cosas, un libro de pases no va a solucionar todo lo malo que se hizo anteriormente...". Y cerró: "Creo que Gago tiene una buena visión del fútbol, creo que el fútbol que se juega hoy debe ser ofensivo”.

Carlos Mac Allister fue campeón como jugador de Boca.

¿Cuántos títulos ganó Riquelme como dirigente de Boca?

Si se tienen en cuenta los cuatro años como vice y los 15 meses que lleva como presidente, el "Xeneize" acumuló 6 trofeos para desmentir lo que dijo Mac Allister:

Superliga 2019/2020. Copa Diego Maradona 2020. Copa Argentina 2021. Liga Profesional de Fútbol 2022. Copa de la Liga Profesional 2022. Supercopa Argentina 2023.

Los números de Carlos Mac Allister en Boca