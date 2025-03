Gran noticia para Gago en Boca: los futbolistas que vuelven contra Defensa y Justicia

El 'Xeneize' goleó a Central Córdoba en la última fecha del certamen local y ratificó su buen presente: marcha segundo a un punto del líder Argentinos.

Fernando Gago podría recuperar a varios jugadores en Boca Juniors de cara al próximo duelo del Torneo Apertura 2025 frente a Defensa y Justicia en La Bombonera. El 'Xeneize' logró repuntar tras la eliminación en Copa Libertadores 2025 ante Alianza Lima de Perú e hilvanó dos triunfos en el certamen local ante Rosario Central y Central Córdoba de Santiago del Estero. Estos resultados ubican al equipo en la segunda posición de la Zona A con 20 puntos, a tan sólo uno del líder Argentinos Juniors, y le dieron al entrenador un aire mientras espera por la recuperación de algunos futbolistas para el próximo partido contra el 'Halcón'.

El puesto más diezmado en el plantel que dirige 'Pintita' es el de mediocampista central, con tres bajas por lesión: Camilo Rey Domenech, Ignacio Miramón y Tomás Belmonte. Si bien cuenta en esa posición con Ander Herrera, de gran actuación ante el 'Ferroviario', el DT los evaluará junto con el equipo médico esta semana para saber si pueden regresar a las canchas. En principio, todo parece indicar que los tres estarían completamente curados de sus dolencias para el próximo encuentro.

Por otra parte, Alan Velasco y Rodrigo Battaglia también serán exigidos en el regreso a las prácticas el lunes para determinar cómo marcha su evolución. Ambos estuvieron presentes en la caída por penales frente al conjunto peruano y se perdieron los últimos dos cotejos; si bien su situación es más compleja, Gago los necesita en Boca para tener más recambio en el mediocampo.

El juvenil Rey Domenech, una de las grandes revelaciones en Boca durante este 2025, podría volver a tener minutos frente a Defensa y Justicia.

Qué pasa con Cristian Lema, el defensor central de Boca que no juega desde octubre de 2024

Finalmente, el entrenador xeneize sigue de cerca el proceso de rehabilitación del "Chavo", quien no juega desde el partido ante Deportivo Riestra el año pasado. En aquella ocasión, el experimentado defensor central sufrió una lesión en el tobillo izquierdo que comprometió los ligamentos de la zona, de la cual se resintió tiempo después. A pesar de participar de la pretemporada, el cuerpo técnico no quiere forzar su vuelta ni apurar su recuperación, por lo que no hay plazos estipulados todavía para el retorno del ex Lanús.

¿Cuándo juegan Boca vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2025?

El "Xeneize" y el "Halcón" se enfrentan este domingo 16 de marzo a las 18:30 horas por la décima fecha del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2025, en La Bombonera. El partido será transmitido en vivo en la TV por la señal de TNT Sports, mientras que el streaming online estará a cargo de Telecentro Play y Cablevisión Flow entre otras alternativas.