En Boca ventilaron por qué Fernando Gago "limpió" a Saracchi: "Enojados"

En Boca ventilaron por qué Fernando Gago "limpió" a Saracchi.

Boca Juniors visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero por la novena fecha del Torneo Apertura y en las últimas horas trascendió cuál fue el motivo que tuvo Fernando Gago para no incluir a Marcelo Saracchi entre los convocados. El defensor uruguayo con pasado en River Plate dijo presente contra Alianza Lima en el partido de vuelta de la Copa Libertadores y no volvió a sumar minutos en cancha. De hecho, tampoco estuvo en la victoria por 1 a 0 ante Rosario Central y este viernes 7 de marzo tampoco jugará.

La eliminación del torneo continental a manos de los comandados por Néstor "Pipo" Gorosito todavía trae repercusiones y la exclusión del lateral tendría que ver justamente con este duelo. Según aseguró el periodista partidario Leandro "Tato" Aguilera, una acción de juego que marcó un antes y un después en el encuentro que luego el "Xeneize" perdió por penales. En la misma estuvo involucrado el futbolista que arribó a la institución en julio del 2023 de la mano de Jorge Almirón.

El motivo por el que Fernando Gago no convocó a Marcelo Saracchi en Boca

"La información que manejo, al margen del tema de los extranjeros, es que siguen enojados con la situación donde le pegó una patada a (Carlos) Zambrano que generó un tumulto y se enfrió 10 minutos el partido", aseguró el movilero en TyC Sports. Este hecho polémico se dio poco después del segundo gol de Boca en el que Kevin Zenón igualó la serie para que luego se defina desde los doce pasos. A su vez, Aguilera agregó que "Boca cambió lo que demostró hasta ese momento en La Bombonera" y que el motivo de no citar al uruguayo "viene por ahí".

Fernando Gago no incluyó a Marcelo Saracchi entre los convocados de Boca para jugar vs. Central Córdoba.

Las nueve ausencias de Boca para jugar ante Central Córdoba

El lateral uruguayo Marcelo Saracchi, quien hasta el último encuentro ante Alianza Lima fue titular y hasta vistió la cinta de capitán en algunas ocasiones, se perderá este cotejo contra el "Ferroviario". Lo mismo sucede con el colombiano Frank Fabra y Lucas Janson, de quienes trascendió que Gago los excluyó por motivos futbolísticos. A su vez, hay seis jugadores más que sí continúan con sus respectivas dolencias y deberán esperar para volver al verde césped.

Es el caso de Alan Velasco, quien no estuvo ante Central en La Bombonera y se recupera de un esguince de tobillo siendo la única baja sensible en ataque. Por otro lado, en el mediocampo no estarán Tomás Belmonte, Ignacio Miramón -ambos por desgarro-, Camilo Rey Domenech (lesión muscular) y Rodrigo Battaglia (no está al 100%). Por último, Cristian Lema todavía no regresará a la lista de "Pintita" ya que todavía arrastra una lesión de grado I en el aductor derecho.

¿Cuándo juegan Boca vs. Central Córdoba de Santiago del Estero por el Torneo Apertura 2025?

El "Xeneize" y el "Ferroviario" se enfrentan este viernes 7 de marzo a las 21.15, por la novena fecha del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2025, en el Estadio Madre de Ciudades con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. El partido será transmitido en vivo en la TV por la señal de TNT Sports, mientras que el streaming online estará a cargo de Telecentro Play y Cablevisión Flow entre otras alternativas.