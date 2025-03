Boca diezmado: las 9 ausencias en el equipo de Gago entre los convocados

Boca Juniors visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero este viernes 7 de marzo, por la novena fecha del Torneo Apertura 2025, en el Estadio Único Madre de Ciudades de la mencionada provincia y Fernando Gago no contará con nueve futbolistas de su plantel. El "Xeneize" buscará su quinta victoria al hilo en el campeonato, pero el DT tendrá que rearmar la formación debido a las distintas lesiones que aquejan al equipo tras la eliminación en la Copa Libertadores. Una de ellas fue la más llamativa ya que hasta hace pocos partidos era titular indiscutido.

Lo positivo para el elenco "Azul y Oro" es la presencia de Edinson Cavani, quien seguiría en el 11 titular tras jugar contra Rosario Central en el triunfo por 1 a 0 en La Bombonera, aunque la palabra final la tendrá "Pintita". A su vez, tanto Miguel Merentiel como Milton Giménez también pelean por un lugar en el ataque junto al "Matador" para seguir con la buena racha. Sin embargo, tanto la defensa como el mediocampo están diezmados y esto representa un gran problema para el técnico.

Las nueve ausencias de Boca para jugar ante Central Córdoba

El lateral uruguayo Marcelo Saracchi, quien hasta el último encuentro ante Alianza Lima fue titular y hasta vistió la cinta de capitán en algunas ocasiones, se perderá este cotejo contra el "Ferroviario" y no trascendieron los motivos. Lo mismo sucedió con el colombiano Frank Fabra y Lucas Janson, de quienes trascendió que Gago los excluyó por motivos futbolísticos. A su vez, hay seis jugadores más que sí continúan con sus respectivas dolencias y deberán esperar para volver al verde césped.

Es el caso de Alan Velasco, quien no estuvo ante Central en La Bombonera y se recupera de un esguince de tobillo siendo la única baja sensible en ataque. Por otro lado, en el mediocampo no estarán Tomás Belmonte, Ignacio Miramón -ambos por desgarro-, Camilo Rey Domenech (lesión muscular) y Rodrigo Battaglia (no está al 100%). Por último, Cristian Lema todavía no regresará a la lista de "Pintita" ya que todavía arrastra una lesión de grado I en el aductor derecho.

Los convocados por Fernando Gago en Boca Juniors

¿Cuándo juegan Boca vs. Central Córdoba de Santiago del Estero por el Torneo Apertura 2025?

El "Xeneize" y el "Ferroviario" se enfrentan este viernes 7 de marzo a las 21.15 horas, por la novena fecha del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2025, en el Estadio Madre de Ciudades con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. El partido será transmitido en vivo en la TV por la señal de TNT Sports, mientras que el streaming online estará a cargo de Telecentro Play y Cablevisión Flow entre otras alternativas.