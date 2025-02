Macri se burló de Riquelme y lo destrozó tras el fracaso de Boca

Mauricio Macri reapareció en escena tras la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores por penales a manos de Alianza Lima. El expresidente de la Nación apuntó directamente contra la actual dirigencia comandada por Juan Román Riquelme. Si bien no dio nombres, el también exmandatario del "Xeneize" sí fue contundente. Como no podía ser de otra manera, destacó su gestión por encima de la del ídolo que lo aplastó en las elecciones a su fórmula junto a Andrés Ibarra.

A través de una breve entrevista para Puro Show en El Trece, Macri se refirió a lo que se logró en la institución bajo su presidencia y minimizó al resto con un tajante comentario. Claro que, no mencionó a Román o a sus compañeros del Consejo de Fútbol pero sí dejó en claro que sus dichos eran para los actuales dirigentes. Por supuesto, sus dichos no tardaron en viralizarse en las redes sociales más aún después de lo sucedido hace unos días en La Bombonera.

Mauricio Macri apuntó contra Riquelme tras el fracaso de Boca en la Libertadores

"Es muy triste todo. Muchos años para poner a Boca en un lugar maravilloso y ahora estamos en el fondo del mar", esbozó el expresidente del "Xeneize" en la mencionada nota. Con esto se refirió a los títulos alcanzados bajo su gestión y la diferencia con los obtenidos de la mano de Riquelme y Ameal en el último tiempo. Cabe destacar que años después de asumir en el club (1995) llegó el primer trofeo a las vitrinas de Boca en la era Macri, quien luego se convirtió en el presidente más ganador. Aquella consagración tuvo lugar en el Torneo Apertura 1998 de la mano de Carlos Bianchi como DT.

Juan Román Riquelme ganó las elecciones en Boca a finales del 2023

Niembro, uno de los periodistas más cercanos a Macri, aprovechó la crisis de Boca para atacar a Riquelme en TV

Fernando Niembro reapareció en la televisión para atacar a Juan Román Riquelme, a raíz del mal momento que atraviesa Boca Juniors. La eliminación del "Xeneize" en la Copa Libertadores 2025 por penales, a manos de Alianza Lima de Perú, dio lugar a que el presidente del club recibiera distintas críticas y fue justamente el periodista y ex candidato del PRO en las elecciones 2015 que no dejó pasar la oportunidad. A su vez, no sólo lo responsabilizó, sino que también habló acerca de la familia del ídolo.

En una entrevista brindada en el canal A24, el comentarista opinó del ciclo de Fernando Gago al frente del "Xeneize", pero rápidamente cargó contra el referente que lleva adelante su primer mandato en la presidencia. De hecho, sobre "Pintita" no fue tan contundente y sólo se limitó a decir que es un "ciclo cumplido", lo cual trascendió en las últimas horas. El apuntado fue Riquelme, su hermano y también los integrantes del Consejo de Fútbol.

