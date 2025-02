Niembro aprovechó la crisis de Boca para atacar a Riquelme: "Su hermano"

Fernando Niembro reapareció en la televisión para atacar a Juan Román Riquelme, a raíz del mal momento que atraviesa Boca Juniors. La eliminación del "Xeneize" en la Copa Libertadores 2025 por penales, a manos de Alianza Lima de Perú, dio lugar a que el presidente del club recibiera distintas críticas y fue justamente el periodista que no dejó pasar la oportunidad. A su vez, no sólo lo responsabilizó, sino que también habló acerca de la familia del ídolo.

En una entrevista brindada en el canal A24, el comentarista opinó del ciclo de Fernando Gago al frente del "Xeneize", pero rápidamente cargó contra el referente que lleva adelante su primer mandato en la presidencia. De hecho, sobre "Pintita" no fue tan contundente y sólo se limitó a decir que es un "ciclo cumplido", lo cual trascendió en las últimas horas. El apuntado fue Riquelme, su hermano y también los integrantes del Consejo de Fútbol.

"No podés dejar en manos de alguien que es un aprendiz la conducción de un club como Boca. Vas a tener este desastre, mucho más cuando se jacta de haber dejado los estudios por jugar al fútbol. Cuando toma la conducción sin haber pasado por ningún máster, más allá de lo deportivo... de cualquier empersa", disparó munición gruesa. Además, Niembro vociferó que "lo primero que hacés es rodearte de un grupo de colaboradores que son más tus amigos, consejeros o guardaespaldas que de gente capaz".

A su vez, profundizó en cuanto a las decisiones que debe tomar el ídolo en su rol de presidente y no lo perdonó: "Son sociedades anónimas que tienen una responsabilidad económica muy importante". Incluso, manifestó que "no pueden ser dirigidas por gente que ha tenido una habilidad monstruosa para jugar al fútbol, como la tenía Riquelme, pero que no tiene la capacidad para entender el juego. No se deja rodear". Y amplió: "Su consejero máximo es su hermano, un hermano que me dicen que conduce el club con él. Se mete en las licitaciones, conoce los pases, hace otro tipo de tramitaciones. Confía mucho más en el hermano que en los gerentes que tiene el club".

Fernando Gago, a un paso de dejar Boca Juniors

Por último, analizó la decisión del referente con respecto a lo sucedido con Gago teniendo en cuenta el partido ante Rosario Central de este viernes 28 de febrero: "A Riquelme le debe ganar más la razón que la pasión. Hizo una maniobra para mañana en la que Gago va a servir como escudo por el resacimiento económico que espera". Y concluyó que "a Riquelme no le gustan los directores técnicos. Era tan ordenador adentro de la cancha que no necesitaba las indicaciones del técnico".

Los números de Gago como DT de Boca