Chau Racing: una pieza clave para Gustavo Costas se va por 10 millones de dólares

Chau Racing: una figura del plantel de Costas se va por 10 millones de dólares

Un futbolista del plantel de Racing que dirige Gustavo Costas está a un paso de dejar el club en las próximas horas por una suma de 10 millones de dólares. Se trata de una de las figuras del equipo que fue campeón tanto de la Copa Sudamericana en 2024 como de la Recopa durante este año. Claro que su salida será un golpazo para el DT teniendo en cuenta que es fundamental en la formación de la "Academia" y no estará el resto del 2025 para afrontar los compromisos en nuestro país como a nivel internacional.

Se trata nada menos que de Gastón Martirena, el defensor de 25 años que arribó a mediados del 2023 proveniente de Liverpool de Uruguay y que se iría en este mercado de pases. Mientras la dirigencia trabaja pensando en los refuerzos que puede sumar antes de que comience el Clausura y los octavos de la Copa Libertadores se encontró con esta noticia que complica los planes del entrenador. Más allá del dinero que ingresará por la venta del lateral uruguayo, sí significará un problema en lo futbolístico por su aporte al elenco de Avellaneda.

Martirena, a un paso de dejar Racing: los detalles de la negociación

El defensor sellaría su salida a Spartak Moscú de Rusia en las próximas horas por 10 millones de dólares, aunque no todo el monto será de Racing. Es que la "Academia" sólo posee el 70% del pase y el 30% restante es del club uruguayo del que surgió. Según trascendió por medio de Germán García Grova -periodista de TyC Sports-, firmará un contrato a largo plazo con su nuevo club, aunque no se sabe por cuánto tiempo en específico. De esta manera, no jugará la segunda mitad del año de la mano de Gustavo Costas y será una ausencia importante tanto para los certámenes domésticos como también para la Libertadores, el objetivo máximo del equipo para este semestre.

Los números de Martirena en Racing

Partidos jugados : 74.

: 74. Goles : 9.

: 9. Asistencias : 13.

: 13. Títulos: 2. La Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

Gastón Martirena se va de Racing al Spartak de Moscú de Rusia

Sebastián Saja habló del mercado de pases de Racing y tranquilizó a Costas

El "Chino" se pronunció acerca de los posibles refuerzos en esta ventana y se sinceró: “Estuvimos hablando con dirigentes de clubes de Brasil". Al respecto, remarcó que "hay jugadores que tal vez no sean tenidos en cuenta y ahí aparecen las oportunidades de mercado”. Al mismo tiempo, aclaró que actualmente la institución de Avellaneda “tiene un plantel muy competitivo" y profundizó: "Estamos felices con el equipo que tenemos y el mercado de pases será largo. Sé que me va a dar dolores de cabeza, pero no me preocupa".

Acerca de poder sostener la base de la plantilla que tantos resultados le dio a Costas en los últimos meses, el ex San Lorenzo reconoció: “Nos gustaría quedarnos con todos los jugadores, pero hay que escucharlos a ellos. Necesitamos un equipo competitivo para pelear por la Copa Libertadores". En esa línea, quien pasó por la Selección Argentina como jugador aseguró que "hasta ahora, no ha llegado propuesta por ninguno. El único que está blindado es (Adrián) 'Maravilla' Martínez”.