Sorpresa en River: Gallardo quiere sacarle una figura al Racing de Gustavo Costas

River Plate irá a fondo por una figura de Racing como refuerzo en este mercado de pases, previo al Mundial de Clubes 2025 que disputará en Estados Unidos. Aunque sea complicado concretar la operación antes del certamen, la dirigencia del club buscará cumplir uno de los pedidos del entrenador Marcelo Gallardo y traer a Maximiliano Salas, futbolista que brilla bajo las órdenes de Gustavo Costas: el 'Millonario' está a dispuesto a ejecutar su cláusula de rescisión, la cual alcanza los 8 millones de dólares.

El delantero de 27 años, uno de los pilares del equipo en las recientes consagraciones en la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025, tiene contrato con la 'Academia' hasta diciembre de 2026. Por su parte, la institución que preside Diego Milito no tiene intenciones de desprenderse de él. "La idea es que todos se puedan quedar, no queremos desmantelar el plantel", expresó hace unos días el "Príncipe".

Ahora, la idea de cederlo a un rival directo en el fútbol argentino y posible cruce por la Copa Libertadores no resulta atractiva. Aún así, en Núñez se ilusionan con seducir al jugador y llegar a un acuerdo con sus pares en Avellaneda para no romper el "acuerdo tácito" entre cuadros del ámbito local de no pagar cláusulas de rescisión para incorporar.

La posible llegada de Salas a River y los otros refuerzos que busca Gallardo

Ante la negativa de poder traer a un atacante desde el fútbol europeo como Lucas Beltrán o Ángel Correa, el 'Muñeco' le expresó a los directivos su deseo de contar con Salas para disputar la fase eliminatoria de la Libertadores. De esta manera, competiría en el puesto con Facundo Colidio y Sebastián Driussi, los dos titulares en el puesto, a la vez que deberá ganarle terreno al colombiano Miguel Ángel Borja en la consideración. Por sus características, el atacante de Racing puede aportar su rapidez y agresividad a la hora de presionar.

Además, el "Muñeco" insistió en este mercado de pases por un lateral izquierdo que pueda competir con Marcos Acuña, de rendimiento irregular. El principal apuntado es, una vez más, Lucas Esquivel de Athletico Paranaense: en caso de que el conjunto brasileño entorpezca las negociaciones, los otros dos en carpeta son Román Vega de Argentinos Juniors y Gabriel Suazo, futbolista de la Selección de Chile.

Los números de Maxi Salas en Racing

76 partidos disputados.

13 goles.

9 asistencias.

Dos títulos: Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025.

Sonríe Gallardo: River cerró a otro refuerzo para el Mundial de Clubes

River Plate se prepara para afrontar el Mundial de Clubes 2025 de la mano de Marcelo Gallardo y ya cerró a un nuevo refuerzo para dicho certamen internacional, que tendrá lugar en Estados Unidos. Luego del regreso del delantero paraguayo Adam Bareiro tras su préstamo en Al-Rayyan de Qatar, ahora llegó el momento de otra vuelta importante. Se trata de un futbolista que fue campeón hace poco y tuvo un rol fundamental en su equipo durante la última temporada.

El protagonista es Lautaro Rivero, defensor surgido de las inferiores del "Millonario" que estaba cedido a Central Córdoba de Santiago del Estero. En el "Ferroviario" de Omar De Felippe levantó la Copa Argentina del año pasado siendo una parte clave para el DT y ahora tendrá una nueva etapa en Núñez. De hecho, el oriundo de Moreno de 21 años todavía no hizo su debut con la "Banda" y se perfila para sumar minutos en cancha de acá en adelante.