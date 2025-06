Chau Independiente: los 7 futbolistas que se irán en 2025

Chau Independiente: al menos cinco jugadores abandonarán Avellaneda en este mercado de pases.

Independiente redondeó un primer semestre positivo en el 2025 al margen de que no pudo coronar en el Torneo Apertura del fútbol argentino, donde fue semifinalista. Además, clasificó como primero de su grupo a los octavos de final de la Copa Sudamericana y avanzó en la Copa Argentina. Por lo tanto, el máximo desafío de la dirigencia en este mercado de pases será conservar la base del plantel profesional dirigido por Julio Vaccari de cara al segundo semestre. Sin embargo, dicho objetivo no será sencillo.

El club de Avellaneda todavía arrastra problemas económicos como consecuencia de los descalabros en la última década. por lo que necesita vender jugadores sí o sí como para equilibrar las finanzas. Por supuesto, los futbolistas más buscados hasta que cierre la venta actual el 31 de agosto serán Kevin Lomónaco y Felipe Loyola. Ambos fueron citados a sus respectivas Selecciones de Argentina y Chile para la inminente doble fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Ya sea a mediados de año o en diciembre, todo indica que al menos siete jugadores le dirán adiós al "Rojo".

Adiós Independiente: los 7 jugadores que se marcharán en 2025

Adrián Spörle

El lateral izquierdo de 29 años perdió definitivamente el puesto con el colombiano Álvaro Angulo y, cuando le tocó estar, tampoco anduvo bien. Por lo tanto, con Nicolás Freire ya recuperado de la lesión, quien puede cubrir todo el sector izquierdo de la defensa, perdió demasiado terreno en la consideración de Vaccari. Le buscarán una salida, ya sea ahora o en el siguiente mercado.

Kevin Lomónaco

El central de 23 años fue la figura indiscutida del "Rey de Copas" en el primer semestre. Sólido de arriba y de abajo, prolijo en la conducción de la pelota, firme en el juego aéreo y atento para los cruces, su nivel fue tan alto que Lionel Scaloni lo convocó al Seleccionado nacional. Con el contrato recientemente renovado hasta diciembre del 2028, la intención es venderlo ahora mismo al exterior para recaudar dinero, más allá de que sería una baja durísima para el "Rojo". Si no sale ahora, podría hacerlo en diciembre con una extensión del vínculo previa. La cláusula de rescisión es de 20 millones de dólares.

Lomónaco, citado a la Selección Argentina, es uno de los apuntados a vender.

Felipe Loyola

Se trata de un caso similar al de Lomónaco: no quieren venderlo bajo ningún punto de vista, pero al mismo tiempo saben que será irremediable para sanear de una vez por todas las finanzas de la institución. El mediocampista chileno de 24 años ya tuvo sondeos desde equipos de Alemania, que lo quieren cuanto antes. La cláusula de rescisión es de 15 millones de dólares, aunque Independiente apenas posee el 50% de su carta.

Federico Mancuello

Uno de los referentes del plantel, de 36 años, es una pieza de recambio interesante para Vaccari en la faz ofensiva del mediocampo. No obstante, su contrato culmina en diciembre del 2025 y todo indica que ese será su punto final en la institución, ya sea para marcharse a otro club o para retirarse directamente.

Ignacio Maestro Puch

El atacante de 21 años nunca estuvo a la altura de esta camiseta. Jugó poco, no lo hizo bien, prácticamente no hizo goles y estuvo lejos del rendimiento que alguna vez lo llevó a la Selección Argentina Sub 20. Con contrato hasta diciembre, en el "Diablo" planean cederlo para que sume minutos o al menos vender una parte de su ficha.

Su nuevo convenio firmado en enero pasado tiene algunos detalles. Si bien Independiente aceptó una cesión con opción de compra de 800 mil dólares al finalizar, agregaron una condición que terminará en la incorporación definitiva: obligación de compra al disputar cinco partidos, lo que incluye la renovación automática del contrato hasta 2028.

Gabriel Ávalos

El centrodelantero de 34 años tuvo un mal 2025, falló el penal clave en la definición ante Huracán y es muy resistido por la mayoría de los hinchas. Su etapa en el "Rojo" estuvo demasiado lejos de lo que había mostrado en Argentinos Juniors, por lo que aparentemente en el 2026 ya no vestirá estos colores.

Matías Giménez

El ex San Martín de San Juan tuvo continuidad en los últimos encuentros por el desgarro de Ávalos, aunque no cumplió las expectativas. Sin olfato goleador y sin puntería, tuvo movimientos interesantes de espaldas pero falló a la hora de concretar. Por lo tanto, le queda poco tiempo en el "Rey de Copas".