Sebastián Saja habló de refuerzos en Racing y sueña Gustavo Costas: "Vamos"

Saja se refirió al mercado de pases de Racing y Costas se ilusiona.

Sebastián Saja, el Secretario Técnico de Racing, rompió el silencio con relación a los posibles refuerzos en este mercado de pases y ya se ilusiona el entrenador Gustavo Costas. El exarquero del club de Avellaneda se refirió a los probables fichajes para el segundo semestre del 2025, en busca del gran sueño que es ganar la Copa Libertadores por segunda vez en su historia.

Durante la entrevista con DirecTV Sports, el exfutbolista de 45 años sostuvo que desde la institución albiceleste van a hacer "todo lo posible" como para sostener la mayoría del plantel actual. Con este equipo, la "Academia" ganó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa este año, por lo que aspira a quedarse ahora con el máximo torneo continental, que no conquista desde 1967.

Saja tranquilizó a Costas sobre el mercado de pases de Racing: "Aparecen oportunidades"

El "Chino" se pronunció acerca de los posibles refuerzos en esta ventana y se sinceró: “Estuvimos hablando con dirigentes de clubes de Brasil". Al respecto, remarcó que "hay jugadores que tal vez no sean tenidos en cuenta y ahí aparecen las oportunidades de mercado”. Al mismo tiempo, aclaró que actualmente la institución de Avellaneda “tiene un plantel muy competitivo" y profundizó: "Estamos felices con el equipo que tenemos y el mercado de pases será largo. Sé que me va a dar dolores de cabeza, pero no me preocupa".

Acerca de poder sostener la base de la plantilla que tantos resultados le dio a Costas en los últimos meses, el ex San Lorenzo reconoció: “Nos gustaría quedarnos con todos los jugadores, pero hay que escucharlos a ellos. Necesitamos un equipo competitivo para pelear por la Copa Libertadores". En esa línea, quien pasó por la Selección Argentina como jugador aseguró que "hasta ahora, no ha llegado propuesta por ninguno. El único que está blindado es (Adrián) 'Maravilla' Martínez”.

Maravilla Martínez, la gran figura del Racing de Costas.

Sobre el manejo en el día a día entre el presidente Diego Milito, la Secretaría Técnica que comanda él mismo y el técnico, Saja destacó: "Nunca va a llegar un jugador que el cuerpo técnico no esté de acuerdo, lo mismo conmigo o Milito”. “Hace más de un mes que nos venimos juntando con Costas para hablar del mercado de pases. Peinamos todo el mercado de Sudamérica”, enfatizó "Seba".

Muy conforme con el poderío actual, el "Chino" sostuvo que el plantel de Racing "está muy cotizado". aunque lamentó igualmente: "Es una realidad que muchas veces competimos con mercados difíciles". Incluso, dijo que "hoy, la tesorería del club no está preparada para traer jugadores de Europa", pero aclaró: "Nos encantaría”.

Los posibles futuros refuerzos que ya pasaron por Racing: "Uno no puede quedarse esperando"

“Yo no estaba cuando Marcos Acuña fue a River, pero con Milito tomamos la decisión de hacerlos sentir parte a los jugadores que han tenido un pasado por el club", señaló Saja. De hecho, reflexionó que "uno no puede quedarse esperando en el Pasaje Corbatta a que se les termine un contrato y decidan venir...”.

El gran nivel de Juan Nardoni, aunque no fue citado a la Selección Argentina

En cuanto al notable desempeño del mediocampista de 22 años en los últimos tiempos, consolidado como el volante de contención titular, Saja lo llenó de elogios: “Por su nivel y regularidad, ya se le va a dar con la Selección Argentina. No tengo dudas”. Y aunque no volvió a hablar con él tras la eliminación ante Fortaleza, elogió su temple porque "tiene una gran personalidad”.

Su relación con Lionel Messi en Inter Miami

Acerca del vínculo con el capitán de la Selección Argentina, a quien conoció cuando fue entrenador de arqueros del cuadro de Estados Unidos, el "Chino" lanzó: "Admiro más a Messi como persona que como futbolista". Por último, mencionó que el astro rosarino "es sencillo, eso lo describe. Convivir un año y medio con él fue tremendo... Dentro de lo grande que es su figura, mantiene una vida muy tranquila”.