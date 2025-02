Roger Martínez fulminó a Milito y a Saja por su salida de Racing: "No me querían"

Roger Martínez fulminó a Milito y a Saja por su salida de Racing.

Roger Martínez liquidó a la dirigencia de Racing después de su salida en el mercado de pases de diciembre del 2024. El delantero colombiano de 30 años fulminó a la directiva del club de Avellaneda, con Diego Milito como el presidente y Sebastián Saja como el Director Deportivo. Luego de un mes de negociaciones para renovar el contrato, no llegaron a un acuerdo y el ex Villarreal se marchó al ignoto Al-Taawoun de Arabia Saudita.

“Tenía que cambiar de aires, ya lo necesitaba, por eso preferí seguir mi carrera en otro lado. No sentí que me querían. No hicieron un esfuerzo tampoco para que me quedara. Yo quería quedarme, se lo transmití a muchas personas", disparó munición gruesa el goleador durante la entrevista con el periodista deportivo César Luis Merlo en su canal de YouTube.

En contraposición a sus palabras sobre la cúpula albiceleste, el cafetero valoró al entrenador: "A mí Gustavo (Costas) siempre me hizo sentir importante, eso fue muy especial. En las vacaciones me llamaba y me decía: ‘Quiero que te quedes, sos importante. Mirá que vos hacés los goles importantes’". Y concluyó con un mensaje para los fanáticos: "Estoy muy agradecido con el hincha de Racing, toda la vida lo estaré...”. Lo concreto es que en su lugar llegó como refuerzo Adrián "Rocky" Balboa desde Unión de Santa Fe, además de las presencias de Adrián "Maravilla" Martínez, Luciano Vietto y Maximiliano Salas.

Los números de Roger Martínez en Racing

82 partidos oficiales entre sus tres ciclos (2013-2014, 2016 y 2023-2024).

24 goles.

3 asistencias.

1 título conseguido.

Roger Martínez se fue de Racing tras haber sido campeón de la Copa Sudamericana 2024.

El aviso de Roger Martínez antes de irse de Racing: "Veremos"

Consultado sobre aquella situación a finales del 2024, el atacante disparó desde su país natal durante una entrevista: "Ahora mismo estoy en Cartagena disfrutando de todo esto, la familia, el barrio, los amigos y el año que viene veremos". Al margen de lo que se avecinaba para su trayectoria profesional en el mercado, el ex Aldosivi también se mostró feliz por lo que fue su vuelta al club, por lo que significa para él: "Felicidad pura porque volví a Racing. Desde que llegué a Argentina me abrieron las puertas. ¿Qué más puedo pedirles a la vida y a Dios que salir campeón con ese equipo?".