En Racing, Costas palpitó la final de la Recopa con un palito a Botafogo

Racing enfrentará a Botafogo por la ida de la Recopa sudamericana este jueves 20 de febrero del 2025 y Gustavo Costas habló en la previa del encuentro, que tendrá lugar en el Estadio Presidente Perón. El DT de la "Academia" lanzó un fuerte palazo para el rival que ganó la Libertadores en 2024 y que se ilusiona con dar el batacazo en el Cilindro en este compromiso. El experimentado entrenador lo sabe y en una reciente entrevista deslizó un mensaje contundente en la que no perdonó al "Fogao".

Es que el conjunto brasileño estuvo activo con los refuerzos en el mercado de pases para la temporada en la que nuevamente disputará el certamen continental, pero antes tendrá que jugar contra los de Avellaneda. Ante esta situación, el técnico del campeón de la Sudamericana se refirió a lo que opina e hizo énfasis en lo que Botafogo invirtió en las incorporaciones. Además, habló de los hinchas de Racing y les dedicó unas palabras horas antes del primer partido.

El mensaje de Costas, desde Racing, sobre Botafogo en la previa de la Recopa

"Se armó de nuevo. Trajo... Fijate la plata que gastó, no la gastamos nosotros el año pasado, con un jugador nada más. A los equipos brasileños hay que analizarlos siempre, cambiaron de técnico, tuvieron un interino", comenzó el ídolo albiceleste. "Pienso que no va a cambiar mucho la manera de jugar. No hay que darle la pelota porque nos cuesta muchísimo. Tenemos que estar muy concentrados, metidos y ser muy intensos", esbozó Costas en el diálogo con SportsCenter en ESPN sobre el rival que tendrán enfrente.

Las palabras de Costas para los hinchas de Racing en la previa de la Recopa contra Botafogo

En la misma entrevista, el DT se refirió a los fanáticos que esperan ansiosos por festejar un título más. Antes de la ida, el entrenador habló de lo que será la vuelta en Brasil y sostuvo: "A la gente de Racing... lo mismo que dijo Zucu (Bruno Zuculini), que vayan. Este grupo quedó en la historia, como hincha lo digo siempre y también se lo digo a los jugadores". "Es la primera vez que veo que un grupo se identifique tanto con el hincha. Lo que veo cuando camino por Avellaneda es a la gente identificada. No es que son millonarios ni nada, se tiran de cabeza por la camiseta porque tienen un compromiso. El hincha va a ir porque confía a muerte", concluyó a pura fe.

Cómo ver Racing vs. Botafogo por el partido de la ida de la Recopa

Se jugará la ida de la Recopa Sudamericana y este jueves 20 de febrero de 2025 se disputará el cotejo entre la "Academia" y el "Fogao", a partir de las 21.30 horas en el Estadio Presidente Perón. La transmisión en vivo de dicho encuentro estará a cargo del canal ESPN, mientras que el streaming online irá por la cuenta de Disney+ versión Estándar y Premium, entre otras aplicaciones.

¿Cuándo juega Racing vs. Botafogo por la Recopa?