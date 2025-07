¿Cuál es la receta que incluye lavanda como ingrediente principal?

¿Cómo usar la lavanda para cocinar?

Con el objetivo de ofrecer un servicio distinto, son varios los locales gastronómicos en la Argentina que ofrecen recetas de cocina con la presencia de un ingrediente que rompe con la normalidad. En algunos lugares, se pueden disfrutar platos con el agregado de lavanda como elemento característico y que tiene la promesa de potenciar a los demás alimentos que se sirvieron.

Es una planta que se encuentra en la familia de las lamiáceas, que también puede ser conocida como alhucema, espliego y cantueso. Se estima que su origen está en la cuenca mediterránea, con una fuerte presencia en varios sectores de Francia y España. En lo que respecta a su uso, se la suele asociar como una fragancia intensa para limpiar o perfumar diferentes ambientes, pero hay una especie que está apta para la cocina.

"Bienvenidos al bodegón cheto de Córdoba. Acá todos los platos son clásicos pero con una vueltita de tuerca. Acá, la lavanda se come", expresó AleTavarone, como figura su canal de YouTube. Lo particular del plato es que se trata de un bife de chorizo acompañado con un puré de zapallo y la presencia de tres ramas de lavandas en el centro. No es una decoración para dar un presentación con un estilo único, sino de un ingrediente más y que se puede consumir.

Esto provocó que en los comentarios haya una reacción bastante particular, ya que no esperaban la presencia de la planta. "La lavanda es para perfumar los pisos", expresó una persona. "No gracias, no quiero que mi boca tenga olor a piso", agregó una segunda. Lo cierto es que hay un especie que se encuentra disponible para su consumo y que no provoca ningún tipo de riesgo en el cuerpo.

¿Qué recetas llevan lavanda?

Lo primero a mencionar es que la lavanda para ser consumida es una que debe encontrarse apta para su consumo, y deben ser aquellas que disponen de una conservación orgánica y sin pesticidas que pueden ser nocivos para el cuerpo humano. Se aconseja hacer uso de la lavanda angustifolia cuando se considera la idea de colocarla dentro de una preparación como la del video.

Hay recetas que como panques o bizcochos que pueden ser elaborados con hojas de lavanda, que previamente deben ser picadas de gran manera que se puedan unir con los demás ingrediente al momento de preparar la mezcla. Por otro lado, hay elaboraciones en donde se la coloca de forma completa y queda a decisión del consumidor de ir cortando partes para probar su sabor.

También es importante recordar una regla en lo que respecta al uso de lavanda, debido a que tiene un sabor muy potente que puede dejar a los demás en un segundo plano y arruinar a un plato de manera irrecuperable. Más es mejor en estos casos. Lo ideal es colocar una pequeña cantidad con el fin de ir probando y ajustar en caso de que sea necesario.

En lo que respecta a combinaciones, los expertos de las cocina recomiendan que la lavanda comestible es una buena opción cuando se la intenta combinar con cítricos como el limón y la naranja. Además, se puede saborear de gran manera con chocolate, miel y otras hieras en especial romero y tomillo. Estas últimas permiten elevar cualquier tipo de preparación de carne vacuna, porcina, pollo y pescado.