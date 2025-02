El Racing de Costas sueña con la Recopa: el desastre de Botafogo vs. Flamengo

El caos en Botafogo que alimenta la ilusión de Racing para la Recopa.

El Racing de Gustavo Costas celebra el desastre de Botafogo, a apenas una semana de la ida de la Recopa sudamericana 2025. Es que, si bien es el vigente campeón de la Copa Libertadores, el equipo de Río de Janeiro tiene un año para el olvido hasta el momento. De hecho, volvió a perder frente a Flamengo al igual que en la final de la Supercopa de Brasil, aunque ello no fue lo más grave de todo en esta oportunidad.

La cuestión es que el partido disputado en el Estadio Maracaná terminó con un escándalo, con tres jugadores expulsados. Mientras que hubo dos futbolistas que recibieron la roja en el conjunto local, el argentino Alexander Barboza lo hizo en el visitante en plena caída por 1-0. El defensor argentino, que pasó por River Plate e Independiente entre otros, protagonizó una batalla campal que duró varios minutos en el marco de la fase de grupos del Campeonato Carioca.

Racing festeja el caos en Botafogo antes de la Recopa: derrotas, mal juego e indisciplina

El cuadro ahora dirigido por Carlos Leiria no para de acumular frustraciones en este 2025 para el olvido. De los últimos cinco partidos oficiales perdió tres y ganó dos, su funcionamiento no es el mejor y todavía no encontró una identidad luego de haber desmantelado el plantel. Si bien conserva jugadores de jerarquía, le llevará un tiempo aceitar la formación y ello puede ser aprovechado por el elenco de Costas.

Mientras que la ida se disputará en Avellaneda, la revancha será en el emblemático Maracaná de Río. Ya sin la regla del "gol de visitante", si igualan en los 180 minutos del tiempo regular de la serie habrá una prórroga de 30 minutos. Si aún así persistiera el empate, entonces el campeón se decidirá por la tanda de penales. Para esta llave decisiva para que la "Acadé" levante la primera Recopa de su historia, el cuerpo técnico esperará hasta último momento por la recuperación de tres jugadores habitualmente titulares y fundamentales: Santiago Sosa, Agustín García Basso y Adrián "Maravilla" Martínez.

Botafogo cayó ante Flamengo y terminó en un escándalo con expulsados.

¿Cuándo juegan Racing y Botafogo por la Recopa 2025?

Racing vs. Botafogo el jueves 20 de febrero a las 21.30 horas en el "Cilindro" de Avellaneda de la Provincia de Buenos Aires (Argentina). Botafogo vs. Racing el jueves 27 de febrero a las 21.30 horas en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro (Brasil).

Racing festeja porque Botafogo se desmantela antes de la Recopa

Las salidas de Thiago Almada, Luiz Henrique y el director técnico Artur Jorge en el mercado de pases no fueron las únicas en el elenco carioca. Como se trata de una SAD (Sociedad Anónima Deportiva), la prioridad absoluta en este caso es el negocio, muy por encima de los logros deportivos. En esta coyuntura, se irán otros futbolistas que fueron una parte importante en el recambio del plantel profesional del "Fogao", que se consagró campeón de la Copa Libertadores. De hecho, se alejaron Tchê Tchê camino a Vasco da Gama y Andryelson a Anderletch de Bélgica.