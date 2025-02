El Racing de Costas recibió la peor noticia para la Recopa contra Botafogo

Racing recibió la peor noticia para la Recopa 2025 frente a Botafogo.

El Racing de Gustavo Costas recibió la peor noticia de cara a la Recopa sudamericana 2025 frente a Botafogo de Brasil. El equipo de Avellaneda derrotó a Boca Juniors por 2-0 en el clásico en el Cilindro, pero el aspecto más preocupante por estas horas tiene que ver con las lesiones, a apenas nueve días del partido de ida en busca de un nuevo título internacional.

Es que, además de las bajas actuales de Santiago Sosa y Agustín García Basso, ahora se sumó la molestia nada menos que de Adrián "Maravilla" Martínez. La principal figura del equipo campeón de la Copa Sudamericana en el 2024 sufrió una distensión en el sóleo de la pierna izquierda, por lo que por el momento está en duda para la serie frente al conjunto de Río de Janeiro.

Los lesionados del Racing de Costas para la Recopa ante Botafogo

García Basso

Quien lleva más tiempo recuperándose desde el plano físico es el defensor central zurdo, quien padeció un fuerte traumatismo en el sóleo derecho en el debut en este 2025, frente a Barracas Central. Si bien se preveía que iba a regresar contra Tigre, finalmente volverá a ser baja y le apuntará al retorno ante Argentinos Juniors o ya directamente versus el "Fogao" en el choque de ida.

Sosa

El zaguero o mediocampista de contención sufrió un fuerte esguince en la rodilla derecha ante Estudiantes en La Plata, por lo que su presencia contra Botafogo en la ida es un incógnita. Sin embargo, todo parece indicar que estará con seguridad en la vuelta en el estadio Maracaná.

Maravilla Martínez

El máximo goleador argentino en el mundo en el 2024 arrastra una distensión en el sóleo de la pierna izquierda y es duda para la ida frente al elenco carioca, aunque en la institución de Avellaneda son optimistas con relación a que pueda ser titular en el Cilindro.

Otros futbolistas "tocados" físicamente

Si bien no están lesionados, Marco Di Césare, Bruno Zuculini y Juan Ignacio Nardoni tienen diferentes dolencias que generan que el cuerpo técnico de Costas los cuide. El central salió en el complemento por un calambre frente a Boca, el ex River permanece con una sobrecarga muscular y el ex Unión de Santa Fe se acaba de recuperar de un fuerte traumatismo en la rodilla izquierda.

¿Cuándo juegan Racing vs. Botafogo por la Recopa sudamericana?

Racing vs. Botafogo el jueves 20 de febrero a las 21.30 horas en el "Cilindro" de Avellaneda de la Provincia de Buenos Aires (Argentina). Botafogo vs. Racing el jueves 27 de febrero a las 21.30 horas en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro (Brasil).

Racing recibió la peor noticia para la Recopa 2025 frente a Botafogo.

Racing festeja porque Botafogo se desmantela antes de la Recopa

Las salidas de Thiago Almada, Luiz Henrique y el director técnico Artur Jorge en el mercado de pases no fueron las únicas en el elenco carioca. Como se trata de una SAD (Sociedad Anónima Deportiva), la prioridad absoluta en este caso es el negocio, muy por encima de los logros deportivos. En esta coyuntura, se irán otros futbolistas que fueron una parte importante en el recambio del plantel profesional del "Fogao", que se consagró campeón de la Copa Libertadores. De hecho, se alejaron Tchê Tchê camino a Vasco da Gama y Andryelson a Anderletch de Bélgica. Para colmo, el elenco de Río acaba de perder la final de la Supercopa de Brasil por 3-1 contra Flamengo de la mano de su nuevo DT, Carlos Leiria.