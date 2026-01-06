El papa León XIV, en la clausura del Jubileo, insta a la generosidad hacia los extranjeros

El papa León XIV oficia la Misa de la Epifanía del Señor en la Basílica de San Pedro del Vaticano

El papa León XIV clausuró el martes el Año Santo de la Iglesia católica cerrando la "Puerta ‍Santa" de la basílica ⁠de San Pedro e instando a los cristianos de todo el mundo a ayudar a los necesitados y a tratar a los extranjeros con amabilidad.

León, que ha hecho de la atención a los inmigrantes un tema central de los inicios de su papado, dijo en una ceremonia en el Vaticano que el récord de 33,5 millones de peregrinos que visitaron Roma durante el Año Santo deberían ‌haber aprendido a no tratar a los seres ⁠humanos como meros "productos".

"A nuestro alrededor, una ⁠economía distorsionada intenta sacar provecho de todo", dijo el papa. "Después de este año, ¿seremos más capaces de reconocer al peregrino en el visitante, ‍al buscador en el forastero, al prójimo en el extranjero?"

Los años santos, o jubileos, suelen celebrarse ⁠cada 25 años y se consideran ‌tiempos de paz, perdón e indulgencia. Los peregrinos a Roma pueden entrar por las "Puertas Santas" especiales de cuatro basílicas romanas y asistir a audiencias papales durante todo el año.

A las 9:41 hora local (0841 GMT) del martes, León, vestido con ropas doradas, ‌cerró la ‌puerta especial de bronce de San Pedro, poniendo fin oficialmente al año.

El próximo jubileo no está previsto antes de 2033, cuando la Iglesia podría celebrar uno especial para conmemorar los 2.000 años de la muerte de ​Jesús.

Las autoridades vaticanas e italianas informaron el lunes de que los peregrinos que acudieron a Roma para el jubileo de 2025 procedían de 185 países, con Italia, Estados Unidos, España, Brasil y Polonia a la cabeza.

El jubileo de 2025 estuvo marcado por una rareza histórica que no se veía desde hacía 300 años. Fue inaugurado por ‍papa Francisco y clausurado por su sucesor, León XIV.

Francisco murió en abril tras 12 años encabezando la Iglesia, que cuenta con 1.400 millones de miembros. El último jubileo celebrado bajo dos papas fue en el año 1700, cuando Clemente XI clausuró un año santo ​abierto por Inocencio XII.

León, que ha prometido mantener las políticas emblemáticas de Francisco, como acoger a los católicos homosexuales y debatir la ordenación de ​mujeres, se hizo eco el martes de las frecuentes críticas del difunto papa al sistema económico mundial.

León, el primer ⁠papa estadounidense, lamentó que los mercados "conviertan los anhelos humanos de buscar, viajar y volver a empezar en un mero negocio".

Con información de Reuters