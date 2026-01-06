Salud pública y comunitaria: La Rioja refuerza la prevención del dengue con operativos contra el Aedes aegypti

De cara al período de mayor presencia de dengue, La Rioja llevó adelante distintos operativos preventivos para evitar la propagación del mosquito Aedes Aegypti.

En el marco, se realizó un operativo de recolección de neumáticos en desuso en la capital provincial en la que se desplegó un operativo territorial que recorrió distintas gomerías de la ciudad. La iniciativa tiene como objetivo evitar que los neumáticos se conviertan en espacios propicios para la reproducción del mosquito transmisor del dengue y, al mismo tiempo, garantizar la correcta disposición final de estos residuos además de promover la cultura del reciclaje.

Qué hacer si tengo dengue

Si se presentan síntomas compatibles con el dengue, como fiebre alta, dolor detrás de los ojos, dolores musculares o articulares y náuseas, lo más importante es acudir de inmediato al centro de salud más cercano. Es fundamental no automedicarse, especialmente hay que evitar el consumo de aspirinas o ibuprofeno, ya que estos medicamentos pueden aumentar el riesgo de hemorragias.

Solo se recomienda el uso de paracetamol bajo supervisión médica para controlar la fiebre y el dolor, siempre respetando las dosis indicadas por el profesional. Durante el proceso de recuperación, se debe mantener un reposo absoluto y asegurar una hidratación constante con mucha agua, jugos de frutas o sales de rehidratación oral.

También es vital utilizar repelente y telas mosquiteras para evitar que nuevos mosquitos te piquen y puedan transmitir el virus a otras personas de tu entorno. Mantenerse alerta a los llamados "signos de alarma", como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes o sangrado de mucosas, ante los cuales se debe buscar atención médica de urgencia sin demora.

Trabajos para enfrentar la emergencia hídrica

Ante la persistente sequía y la falta de fondos nacionales, el Gobierno de La Rioja diseñó un plan estratégico para 2026 enfocado en mitigar la emergencia hídrica mediante tecnología y eficiencia. Los objetivos principales incluyen la instalación de sistemas de micromedición para controlar el consumo doméstico y la implementación de proyectos de reutilización de aguas grises y cloacales.

Asimismo, se busca transformar los métodos de riego agrícola y migrar del sistema por manto hacia el riego por goteo para optimizar el recurso. Esta transición es fundamental si se considera que el consumo promedio por habitante en la provincia es de 800 litros diarios, una cifra que supera ampliamente los 100 litros recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

Como respuesta estructural a largo plazo, el gobernador Ricardo Quintela presentó el Plan Maestro 2050, una hoja de ruta financiada junto al CFI que garantiza la sostenibilidad del agua a través de nuevas perforaciones, reservorios y políticas públicas basadas en datos científicos.