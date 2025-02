Preocupación en Racing: la millonaria deuda que reclaman en España por los pases de Vietto y De Paul

Hacienda, la "AFIP española", le reclama casi tres millones de euros a la 'Academia' por los pases de Vietto al Villarreal y De Paul al Valencia.

Racing Club recibió en las últimas horas una dura noticia que afecta fuertemente la economía de la institución. A horas del duelo frente a Estudiantes de La Plata por la tercera fecha del Torneo Apertura 2025, Hacienda (el organismo encargado de tributar en España) recibió un fallo favorable por una millonaria deuda que el equipo mantiene por los fichajes de Rodrigo De Paul y Luciano Vietto al Valencia y al Villarreal, respectivamente. La cifra que la 'Academia' deberá pagar asciende a los 2.8 millones de euros.

La desfavorable sentencia provino de la Audiencia Nacional, que rechazó el recurso presentado por el club argentino: "No existe la mínima duda de que los derechos federativos cedidos han de ser ejercitados en España, por lo que nada impide al Estado liquidar y recaudar las rentas", establece el fallo, que puede implicar consecuencias para los cuadros de Argentina y Brasil que quieran vender sus jugadores al fútbol español. El actual volante de la Selección Argentina llegó al 'Che' en mayo de 2014 por 6.5 millones de dólares, mientras que el delantero de 31 años arribó al 'Submarino Amarillo' en agosto de ese mismo año por 3.5 millones.

El causante del conflicto entre la 'Academia' y la Agencia Tributaria es la "factura" que el club debe afrontar por las ventas que realizó ya que, según el convenio que España tiene firmado con Argentina para tributar este tipo de operaciones, al transferir a un jugador se compran a sus vez sus derechos federativos. Estos derechos son los que permiten inscribirlo en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Golpe para Costas y Racing en el mercado de pases: el refuerzo que pidió no llegará

En Racing había una ilusión importante en torno a las últimas horas del mercado de pases, sin embargo las noticias no son las esperadas. Es que, luego de negociar a contrarreloj, la dirigencia no pudo cerrar el arribo de Bruno Barticcioto de Talleres de Córdoba y el entrenador, Gustavo Costas, no tendrá el refuerzo que tanto había insistido.

Fue una de las novelas de la semana del fútbol argentino, ya que el pase se cayó y resurgió varias veces. Incluso, durante el viernes, en las horas finales al cierre del mercado, Barticciotto hizo fuerza para que la transferencia se hiciera efectiva, pero la "Academia" no pudo alcanzar un acuerdo en los términos con el conjunto cordobés y no hubo vuelta atrás.