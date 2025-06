Adiós Racing: primera baja confirmada para Gustavo Costas en el mercado de pases.

Racing ya tiene la primera baja confirmada en este mercado de pases, por lo que el club de Avellaneda se queda sin un jugador ahora mismo. El plantel profesional, dirigido por Gustavo Costas, acaba de volver a los entrenamientos después de casi 20 días de vacaciones y se enfoca en un segundo semestre agitado: disputará la Copa Libertadores 2025, el Torneo Clausura del fútbol argentino y la Copa Argentina.

Para afrontar los tres desafíos mencionados, la "Academia" no contará con Ignacio Galván. El lateral izquierdo de 22 años había sido cedido a Defensa y Justicia, pero acababa de rescindir el contrato y tenía que regresar al equipo que es dueño de su pase. Sin embargo, rápidamente le encontraron un nuevo destino: se marcha a préstamo a Atlético Tucumán hasta diciembre del 2026, con una opción de compra de la que no se conocieron las cifras todavía.

La primera baja de Racing en junio del 2025: Ignacio Galván

"Nacho" no tuvo continuidad de la mano de Costas y se fue inicialmente a Defensa y Justicia, en busca de esos minutos que no había tenido en el club que lo formó en sus divisiones inferiores. No obstante, en Florencio Varela las cosas tampoco le salieron como esperaba: jugó poco, no fue tenido en cuenta y cortó el vínculo antes de tiempo.

Si bien la realidad indicaba que entonces debía retornar a Avellaneda, rápidamente le consiguieron una nueva cesión, en esta oportunidad a Atlético Tucumán por los próximos 18 meses. En el lateral izquierdo, Racing por ahora cuenta con Gabriel Rojas, Ignacio Rodríguez y hasta eventualmente Facundo Mura, por lo que el juvenil que también pasó por Orlando City no iba a tener demasiadas opciones de jugar en el primer equipo. Si bien aún no se sabe cuál será la opción de compra para el "Decano", la misma rondaría el millón de dólares por la mitad del pase o los dos millones de la misma moneda por la totalidad de la ficha.

Ignacio Galván, la primera baja confirmada de Racing en el mercado de pases.

Los números de Nacho Galván en el fútbol argentino

33 partidos oficiales entre Racing y Defensa y Justicia.

1232 minutos acumulados.

Sin goles.

Sin asistencias.

1 amonestación.

Sin expulsiones.

1 título obtenido.

El itinerario de Racing en la pretemporada

El plantel de Costas regresó a los entrenamientos en Avellaneda el martes 17 de junio del 2025 por la tarde. Al margen de la práctica regenerativa luego de casi 20 días de vacaciones, habrá exámenes médicos y chequeos de rutina antes de partir hacia Ciudad del Este, Paraguay, el jueves 19 para permanecer allí hasta el domingo 29.

Antes de volver a Argentina, el sábado 28 disputará un amistoso -con público y televisado- ante Olimpia de dicho país. Ya en Buenos Aires, preparará el primer partido oficial del segundo semestre: el miércoles 2 de julio ante San Martín de San Juan, por los 16avos de final de la Copa Argentina, con sede y horario a definir todavía por la organización del torneo.

Duván Vergara y Alan Forneris, los primeros refuerzos de Racing: cuánto paga por cada uno

El atacante cafetero arriba a la "Acadé" a cambio de tres millones de dólares por la totalidad del pase: los dos millones que América de Cali debía por el traspaso de Juan Fernando Quintero y un millón extra. Si la revisión médica sale bien, firmará un contrato por tres temporadas. En tanto, el fichaje del volante de contención argentino ocurre por 1.200.000 dólares por el 80% de la carta. Todo indica que el vínculo será también hasta el 2028, aunque resta definir si el mismo se extenderá hasta junio o diciembre de dicho año. En total son, entonces, unos 4.2 millones de dólares.