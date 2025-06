Verón fulminó a River y a Gallardo en plena interna con Racing por Salas: "Te la ponen"

Verón se metió en la interna entre River y Racing por Salas y destrozó al "Millonario".

Si algo le faltaba a la interna entre River Plate y Racing por el pase de Maximiliano Salas era que se metiera en el medio nada menos que Juan Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes de La Plata, quien sostiene rispideces públicas desde hace mucho tiempo con el "Millonario". El máximo ídolo del "Pincharrata" salió en defensa de su amigo Diego Milito, mandamás de la "Academia", y destrozó a Marcelo Gallardo y a Jorge Brito sin mencionarlos.

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, el exmediocampista de Boca Juniors dejó en claro que no le gustó nada cómo se manejó la institución de Núñez, en su insistencia por quedarse con una de las figuras del equipo dirigido por Gustavo Costas. Con una pelea de fondo que viene desde hace mucho tiempo con las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) como protagonistas, "Seba" aprovechó y disparó munición gruesa. De hecho, la ligaron tanto el titular de la "Banda" como el "Muñeco", su excompañero en la Selección Argentina.

Verón se metió en la pelea entre Racing y River por Salas, y liquidó al Millonario: "Dan clases de moralismo"

El Presidente de Estudiantes publicó una storie en su perfil oficial de Instagram con la imagen de un león de fondo, el animal que le dio uno de los apodos históricos al club platense. Mientras el felino mira escondido detrás de un árbol, el fuerte mensaje se lee en el margen inferior izquierdo de la publicación. Allí dice que "al final, los reyes de los buenos modales y los que dan clases de moralismo la hacen peor: se hacen los ofendidos y te la ponen jajajaja. Viva la 'otra cultura'".

¿A qué se refiere Verón con "la otra cultura" para criticar a River?

La respuesta de la "Brujita" llega pocos días después de una polémica declaración de Gallardo durante la entrevista con Mariano Closs en ESPN. En la misma, el entrenador de River fue consultado por la comparación de las derrotas de ambos equipos argentinos en la final del mundo ante Barcelona. Mientras que el elenco de Alejandro Sabella iba ganando hasta el minuto 88 y luego cayó en la prórroga en 2009, el "Millonario" sucumbió claramente por 3-0 en 2015 sin dar pelea.

En ese contexto, el "Muñeco" disparó que “es otra cultura, eh... Otra historia. Eso también hay que entenderlo así". "¿Podría permitírselo River un planteo así (defensivo como el de Estudiantes)? Sí, a priori sos inferior a tu rival, pero bueno, sos River... Eso no lo podés perder de vista, tu cabeza tiene que pensar a lo grande. No podés convertirte en algo que no sos o que no te representa”, sentenció.

¿Qué pasa entre River y Racing por Salas?

El delantero de la "Academia", de 27 años, es una de las figuras del equipo de Costas. En la entidad de Avellaneda tiene un contrato vigente y una cláusula de rescisión de ocho millones de euros libres de impuestos, la cual la "Banda" analiza ejecutar a pesar del acuerdo tácito entre los clubes argentinos de que ello no se haga.

Si bien "Maxi" había acordado de palabra con Milito y Costas que al regreso de las vacaciones firmaba un nuevo vínculo con una importante mejora contractual y una suba de la cláusula, el ex Palestino ya lleva seis días desde la vuelta a los entrenamientos y no selló su continuidad. En todo este tiempo, Gallardo lo llamó en reiteradas ocasiones para convencerlo de que vaya a River, lo cual molestó al mandamás y al DT de la "Acadé" porque el agente del futbolista "negoció por atrás" sin avisarles a ellos. Ahora, la pelota está del lado del atacante para definir su futuro profesional.