Racing aceleró en el mercado de pases: negocia por Torres y va por Alejo Véliz

Racing va con todo en el mercado de pases: busca a un crack de Europa y está cerca de cerrar un refuerzo del fútbol argentino.

Mientras Racing realiza la pretemporada en Paraguay con vistas al segundo semestre, la dirigencia puso la vista en el mercado de pases para darle el gusto a Gustavo Costas en la delantera. Es que, en las últimas horas, "La Academia" aceleró por un refuerzo del fútbol local y va en la búsqueda de un crack de Europa.

Según informó TyC Sports, el Manager Deportivo, Sebastián Saja, inició negociaciones con Aldosivi por Elías Torres, el futbolista que fue clave en el ascenso del "Tiburón" a Primera División y de buen desempeño durante la primera parte del año, con 6 goles en 16 partidos disputados.

Si bien la primera oferta de Racing fue considerada insuficiente por la directiva del club marplatense, en Avellaneda confían que, en los próximos días, podrán llegar a un acuerdo por el jugador de 24 años, que llegaría para ser una opción en el ataque.

El refuerzo que Racing busca de Europa

Por otro lado, el apuntado por Costas para reforzar la zona de ataque es Alejo Véliz. Aunque por el momento no hubo negociaciones, Racing intentará abrir charlas con su entorno, pero su llegada no será sencilla. En primer lugar porque Rosario Central está intentando repatriarlo y, segundo, porque el Tottenham no quiere darlo a préstamo y pretende una venta directa.

Cabe recordar que el futbolista, de 21 años, llegó al conjunto inglés en 2023 a cambio de 20 millones de euros y nunca se pudo asentar en Londres. Después de dos pasos a préstamo, primero en Sevilla y luego en Espanyol de Barcelona, deberá regresar a los Spurs, que tienen nuevo entrenador y analizará su situación en el club.

Además, cabe resaltar que Racing cerró la llegada del colombiano Duván Vergara y Alan Forneris. El atacante cafetero arriba a la "Acadé" a cambio de tres millones de dólares por la totalidad del pase: los dos millones que América de Cali debía por el traspaso de Juan Fernando Quintero y un millón extra. Si la revisión médica sale bien, firmará un contrato por tres temporadas. En tanto, el fichaje del volante de contención argentino ocurre por 1.200.000 dólares por el 80% de la carta. Todo indica que el vínculo será también hasta el 2028.

Los números de Alejo Véliz en su carrera

Partidos: 106.

Goles: 24.

Asistencias: 2.

El itinerario de Racing en la pretemporada

El plantel de Costas regresó a los entrenamientos en Avellaneda el martes 17 de junio del 2025 por la tarde. Al margen de la práctica regenerativa luego de casi 20 días de vacaciones, habrá exámenes médicos y chequeos de rutina antes de partir hacia Ciudad del Este, Paraguay, el jueves 19 para permanecer allí hasta el domingo 29.

Antes de volver a Argentina, el sábado 28 disputará un amistoso -con público y televisado- ante Olimpia de dicho país. Ya en Buenos Aires, preparará el primer partido oficial del segundo semestre: el miércoles 2 de julio ante San Martín de San Juan, por los 16avos de final de la Copa Argentina, con sede y horario a definir todavía por la organización del torneo.