Chau River: Gallardo les comunicó a 6 jugadores que se busquen club.

Marcelo Gallardo pasa la escoba fuerte en River Plate después del papelón en el Mundial de Clubes 2025, por lo que les comunicó a seis jugadores que no los tendrá en cuenta. Por lo tanto, los "borrados" por el "Muñeco" deberán buscarse otro club en este mismo mercado de pases, ya que quedaron muy relegados en la consideración del entrenador e ídolo de la institución de Núñez.

Según la información del cronista partidario Germán Balcarce, quienes perdieron demasiado terreno fueron Manuel Lanzini, Matías Rojas, Rodrigo Aliendro, Leandro González Pirez, Matías Kranevitter y Santiago Simón. Por diferentes motivos, los futbolistas mencionados no estuvieron a la altura en los últimos meses y ello terminó de convencer al cuerpo técnico de decirles adiós.

Gallardo pasa la escoba en River y se van 6 jugadores

Leandro González Pirez

El central de 33 años perdió demasiado terreno en la consideración del técnico, ya que actualmente es el cuarto zaguero, por detrás de Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella. Sin Federico Gattoni, tal vez la "Banda" busque a otro jugador en esa posición, a excepción de que confíen a pleno en el juvenil Lautaro Rivero, quien acaba de regresar del préstamo en Central Córdoba de Santiago del Estero.

Santiago Simón

El mediocampista ofensivo de 23 años ya sumó más de 140 partidos oficiales, pero jamás terminó de explotar con Gallardo ni con Martín Demichelis. Las cualidades que lo llevaron a integrar la Selección Argentina Sub 20 en algún momento no las pudo exhibir con esta camiseta, por lo que su etapa en el club que lo vio nacer está terminada. Si bien la cláusula de rescisión es de 20 millones de dólares brutos, lo dejarían salir por unos 7 millones.

Matías Kranevitter

El mediocampista central de 32 años aparece por detrás de Enzo Pérez y Kevin Castaño en su función, por lo cual Gallardo entendió que no tenía sentido que siguiera con tan pocos minutos. Igualmente, no descartan un refuerzo en el eje del campo para oxigenar una zona fundamental para el andamiaje del equipo.

Rodrigo Aliendro

Una situación similar a la Kranevitter. No juega demasiado, cuando lo hace no funciona y sus 34 años también le juegan en contra. Se cierra una etapa para el ex Colón de Santa Fe y Chacarita, quien sólo fue importante en el título de la Liga 2023 de la mano de Martín Demichelis. En aquel conjunto, conformó el mejor mediocampo del fútbol argentino junto a Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz.

Matías Rojas

El volante ofensivo de 29 años pasa sin pena ni gloria por la entidad de Núñez. Con lesiones musculares permanentes y escaso rodaje, no aportó soluciones cuando le tocó saltar a la cancha de manera esporádica. Su alto salario puede ser una complicación para el ex Lanús, Defensa y Justicia y Racing.

Matías Rojas cierra una etapa de sólo seis meses en River.

Manuel Lanzini

Tal ves se trata del caso más sorprendente, ya que es un jugador que supo ser la debilidad de Gallardo. No obstante, su retorno al club que lo formó estuvo muy lejos de ser el esperado: no desequilibró, no aportó demasiado cuando jugó y al "Muñeco" se le acabó la paciencia con el volante ofensivo de 32 años.