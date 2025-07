Werner está fuera del Top-12 del TC.

La cita en el Autódromo de Concepción del Uruguay por la octava fecha de la temporada dejó varios cambios en el Turismo Carretera, con Julián Santero nuevamente en la cima de la tabla tras el triunfo de Agustín Canapino. Quien no pudo celebrar en su propia tierra fue Mariano Werner, que se vio perjudicado en su serie y perdió todo el buen trabajo que había hecho en la clasificación del sábado.

El piloto entrerriano había clasificado quinto en la qualy, pero tuvo un inesperado problema en las bujías del Ford Mustang Mach I, lo que lo hizo terminar sexto en la serie y caer a la octava fila de la grilla de partida. En un circuito como el de Concepción del Uruguay, adelantar es muy complicado, algo que se vio durante toda la carrera y que Werner padeció a lo largo de las 25 vueltas, puesto que apenas pudo ganar un par de lugares.

Tal es así que el tricampeón del TC terminó decimotercero en Entre Ríos detrás de Marcos Landa, lo que volvió a alejarlo de los doce primeros puestos de clasificación a la Copa de Oro y, sobre todo, de la punta. De ahí, que a tan solo dos fechas del cierre de la fase regular, el “Zorro de Paraná” haya renunciado al título regular, tal como declaró a Carburando una vez finalizada la carrera.

“No pensamos en el campeonato, pensamos en entrar a la Copa de Oro, sumar, encontrar los problemas. Hay cosas que no puedo manejar, no puedo estar atrás de eso, el rendimiento había sido bueno por el historial, pero la parte mecánica nos viene complicando la parte motriz”, afirmó el entrerriano. Por lo tanto, el objetivo de Werner está puesto en las últimas cinco fechas, con la intención de buscar su cuarto título.

Cabe recordar que Werner ganó la final de la Carrera de los Millones en el Autódromo Oscar Cabalén por la sexta fecha, por lo que está habilitado para levantar el trofeo de campeón a fin de año. Tampoco está tan lejos de la clasificación, puesto que está decimosexto con 136 puntos, mientras que el último cupo a la Copa de Oro lo ocupa Otto Fritzler con 143.5, quien venía de ganar la final de Posadas.

El entrerriano cuenta con una victoria en la temporada.

¿Cuándo se corre el TC de nuevo?

Tras la victoria de Agustín Canapino en Concepción del Uruguay, el Turismo Carretera volverá a las pistas el próximo mes, con el Desafío de las Estrellas, la tercera carrera especial de la temporada. Dicha cita, la novena del año, se llevará a cabo en el Circuito San Juan Villicum los días 9 y 10 de agosto.