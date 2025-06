Otto Fritzler le ganó el duelo a Canapino y se impuso en el TC de Posadas

Ganó la pole, luchó palmo a palmo con el histórico Canapino y se llevó un triunfo: la enorme carrera de Otto Fritzler en Posadas.

Otto Fritzler se llevó una increíble victoria en la séptima fecha del Turismo Carretera que se disputó en el autódromo de Posadas, Misiones. El joven piloto de 22 años, quien el sábado obtuvo la pole position, luchó durante toda la carrera contra un histórico como Agustín Canapino, con quien luchó palmo a palmo hasta las últimas vueltas. Finalmente, se anotó un gran triunfo y se metió en el pelotón de los primeros doce pilotos que están obteniendo la clasificación a la Copa de Oro.

La jornada del domingo tuvo al 'Principito' arrancando en primera posición luego de imponerse el sábado y, aunque sufrió por momentos, mantuvo su posición hasta el final. A la salida de uno de los tres pace car que hubo en el circuito, Canapino lo adelantó por afuera y parecía que todo se encaminaba a un nuevo liderazgo del arrecifeño; sin embargo, Fritzler imitó a la perfección su maniobra y recuperó el lugar. En las últimas vueltas, la lluvia se hizo presente pero nada cambió: el piloto de Toyota ganó por primera vez en dos años y se afianza como un posible candidato para llevarse el certamen.

"Salí gritando": la emoción de Fritzler luego de un nuevo triunfo en el TC

El oriundo de Bella Vista se mostró emocionado una vez finalizada la carrera y compartió sensaciones de su actuación: "Estoy realmente contento. Una carrera fantástica, tuvo de todo. Yo la disfruté, me divertí. Cuando lo pasé a Agustín después del Pace Car salí gritando. Al segundo que lo pasé ya seguí concentrado. Corrí al máximo nivel, me exigieron, di lo máximo que tenía", expresó.

"En conjunto piloto-auto tenía menos que Agustín y yo atrás de él no lo podía seguir, la única chance que tenía era pasarlo en el Pace Car. Un viejo amigo me dijo que aproveche al máximo cuando salga de la primera fila, y así lo hice", comentó Otto, que también se refirió a su disputa cabeza a cabeza con uno de los mejores representantes del automovilismo argentino: "Intenté no achicarme, correrle de igual a igual y le pude ganar", sentenció.

Cómo quedaron las primeras 20 posiciones de la clasificación del TC tras la fecha en Posadas